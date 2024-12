En 1516, el genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, diseñó una escalera que reflejaba su increíble capacidad para combinar arte y funcionalidad. Con su mente visionaria, Leonardo creó una escalera doble hélice, una estructura adelantada a su tiempo que permitiría el tránsito fluido en espacios estrechos y de gran altura.

Esta escalera estaba concebida para permitir que dos personas pudieran subir y bajar simultáneamente sin cruzarse, una solución ingeniosa para evitar congestionamientos en castillos y edificios de la época. La doble hélice de Leonardo demostraba su profundo entendimiento de la mecánica y su habilidad para innovar en diseños arquitectónicos.

LA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BERLÍN: es una de las principales citas del sector en Alemania. La novena edición, en 2016, se centró en las paradojas del mundo globalizado y en la era posdigital.

Monumento a la «nueva generación cabezas huecas», por Anna Uddenberg fue una de las obras expuestas, y como en otras ocasiones, esta pieza invita al espectador a percibir el contexto de nuestra cultura de consumo ligada a la tecnología. Anna Uddenberg es conocida por sus esculturas que exploran temas relacionados con la autoimagen, la tecnología y el narcisismo en la era digital. En particular, sus obras suelen examinar cómo la sociedad actual utiliza el cuerpo y las poses para proyectar ciertas identidades en plataformas sociales.

QUIÉNES FUERON. Annie Oakley , la tiradora Phoebe Ann Mosey (más conocida como Annie Oakley) se hizo famosa mientras actuaba en el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill a finales del siglo XIX y principios del XX. Oakley desarrolló sus habilidades de tiro desde muy joven para poder mantener a su familia mediante la caza. Alcanzó fama a nivel nacional cuando ganó una competición de tiro a la edad de 15 años y pasó a actuar en el espectáculo de Buffalo Bill en 1885. Durante su estancia en el espectáculo, recibió el salario más alto de todos, a excepción del propio Bill.

No te pierdas a ti misma, no pierdas la esperanza, no pierdas la dirección. Solo hay una cosa que no debes desperdiciar en la vida, y es la vida misma. Virginia Woolf.



Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos