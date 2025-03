Ayudan a los humanos a vivir vidas más largas y felices: además de las ventajas físicas de tener un perro, existen investigaciones que también muestran algunos beneficios psicológicos y emocionales increíbles en las personas que conviven con ellos. Si bien todas las mascotas brindan una valiosa compañía, la necesidad innata de los perros de salir regularmente significa que los dueños deben salir al aire libre y experimentar la naturaleza. Tener un perro puede ayudar a disminuir el aislamiento y la soledad, ya que los cachorros brindan un sentido de propósito y crean oportunidades para que los humanos socialicen con otros. Ellos entienden, incluso cuando nadie más puede: hay varias teorías científicas que explican las formas en que los perros han llegado a comprender las señales humanas, incluso, sincronizando su comportamiento con el de sus dueños a lo largo del tiempo. Durante siglos de domesticación, los canes han aprendido a leer las expresiones y emociones humanas.



DE LA FARÁNDULA. El talentoso y atractivo actor estadounidense Zac Efron tiene un tatuaje discreto pero significativo en su mano derecha: a saber, las letras “YOLO” o “You Only Live Once”, que significa “Solo se vive una vez” en español. Esto demuestra por qué Efron fue elegido tantas veces durante su carrera para interpretar al popular chico de fraternidad… La cantante ganadora del premio Grammy, Beyoncé, inspiró el nombre de una especie de mosca conocida como Scaptia beyonceae. Esta especie de mosca recibió el nombre de Beyoncé debido a los densos pelos dorados en su abdomen, como explicó el investigador de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, Brian Lessard… Eva Mendes nunca soñó con convertirse en una famosa actriz cuando era más joven. Ella quería seguir una carrera muy diferente y completamente alejada del medio actoral. Eva quería ser monja. Luego de abandonar esta idea, pasó a soñar con convertirse en astronauta, e incluso, en cantante de ópera.

CITAS CURIOSAS PARA pensar sobre comunicación. Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, podemos asegurar que uno de los dos piensa por ambos. (Sigmund Freud). Muchas veces me he arrepentido de haber hablado; de haber callado, nunca. (Jenócrates). Para escribir, sólo hay que tener algo que decir. (Camilo José Cela). Amonesta a los amigos en secreto, alábalos en público. (Anónimo). Lo bueno, si breve, dos veces bueno. (Baltasar Gracián). Mientras menos palabras mejor oración. (Martín Lutero). Lo que haces habla tan alto que no me deja oír lo que estás diciendo. (Ralph Waldo Emerson). Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez, y la elegancia déjasela al sastre. (Albert Einstein).