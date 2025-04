SEÑALAN LOS EXPERTOS. En casi todo el mundo, el plátano es una de las frutas preferidas para desayunar, no solo por su delicioso sabor dulce sino porque es práctica y conveniente. Pero aunque se trata de un alimento que contiene muchos nutrientes beneficiosos, ya que es una fruta rica en vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9 (ácido fólico) y E, además de potasio, magnesio, hierro, selenio, cinc y calcio, minerales importantes para el buen funcionamiento del organismo, algunos expertos señalan que no se debe comer con el estómago vacío, pues a pesar de que facilita la digestión; promueve la salud del corazón; ayuda a mejorar el ánimo y es una fuente de energía rápida, varios especialistas afirman que con el estómago vacío puede subir el nivel de azúcar en sangre; causar acidez; generar problemas estomacales y afectar la absorción de hierro.

DE LA RED. Me estoy dando el permiso de ir a mi propio ritmo, ya no quiero apurar nada, ya no quiero exigirme y ni exigir. Me estoy dando el permiso de respetar lo que mi cuerpo experimenta y aceptar. Me estoy dando el permiso de ser yo misma. Me estoy dando el permiso de expresar mis emociones, de decir no sin culpas, de poner límites, de tener el pelo despeinado de vez en cuando, de mostrarme vulnerable, de saber que no puedo con todo y que eso está bien. Me estoy dando el permiso de merecer lo que sueño, de avanzar… Y si me equivoco, aprendo. Y si no sé qué hacer, respiro. Y si no tengo las respuestas, confío.

No es fácil darnos el permiso, pero, tal vez, sea más simple de lo que pensamos, cuando finalmente nos arriesgamos a intentarlo.

CONSEJILLOS. Si deseas quitar de la ropa negra, de color y de la blanca las manchas provocadas por el sudor y los desodorantes de ropa, el vinagre será tu mejor aliado, pues este es uno de los productos naturales que debes tener a la mano para mantener tu hogar limpio y libre de bacterias y malos olores.

Para eliminar las manchas de sudor con vinagre lo más importante es la prevención, es decir, tratar la mancha lo más rápido posible y no dejar que la suciedad se impregne en la ropa. Primero, mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un recipiente, luego sumerge la prenda o las manchas a tratar en esta solución y espera, al menos, 30 minutos. Dependiendo del grado de la mancha, será el tiempo de remojo. Elimina el exceso de líquido de tu ropa y enjuaga con agua y jabón. Finalmente, lava tus prendas en la lavadora o a mano con agua fría.

REFLEXIONES DE ÚLTIMA hora. Rectificar es de sabios, y para poder hacerlo es necesario aprender y modificar la actitud que nos empuja a actuar de manera inadecuada. Ayudar a ver nuestros errores nos aportará valiosas lecciones. El respeto y la consideración hacia los demás son valores importantes. Saber decir “me equivoqué y voy a intentar enmendarlo”, “disculpa”, “lo siento”, es una muestra ejemplar de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, y nos hace mejores como ser humano.

Frase del día

Si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo por eso, solo por el propio respeto que te tengas inspirarás a los otros a respetarte

Fiódor Dostoyevski