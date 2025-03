Curiosidades sobre el origen de “Peter Pan”. James Matthew Barrie, conocido como J. M. Barrie, fue un novelista y dramaturgo escocés. Su fama especialmente es por la creación de “Peter Pan”. El origen de este personaje se debe a que su autor se inspiró en su propia y triste existencia en la niñez para escribir la historia sobre un niño elfo que se niega a crecer y tener una vida de adulto.

El primer hecho traumático y que lo marcó ocurrió en 1867, cuando el escritor tenía solo seis años y a solo un día antes de cumplir 14 años su hermano David, quien falleció en un accidente al patinar sobre un lago congelado. James decidió, entonces, consolar a su madre fingiendo ser David. Se vestía, hablaba y silbaba como él, algo que en cierto modo ayudó a la mujer a superar la muerte de su primogénito, un niño que nunca crecería, la idea que sostiene la obra maestra de este autor.

También J.M. Barrie sufrió por la pérdida de otros dos hermanos menores, por eso nunca se decidió a tener hijos propios, en su lugar, se hizo muy cercano a los cuatro hijos del matrimonio de la familia Davies y se convirtió, años después, en el tutor de los pequeños Jack, George, Michael, Nicholas y Peter (quien influenció el nombre de Peter Pan) cuando sus padres fallecieron en 1907 y 1910.

Rarezas y curiosidades

EL PAFIOPEDILO ES una flor es originaria de las regiones montañosas del sudeste asiático, principalmente en países como India, China y Birmania. Desde su descubrimiento, ha sido objeto de admiración, tanto en jardines botánicos como entre coleccionistas privados, debido a su singular belleza y raridad. A lo largo de la historia, el pafiopedilo ha simbolizado varias cosas en diferentes culturas. En la cultura asiática, por ejemplo, se asocia con la longevidad y la prosperidad. Su complejidad y rareza evocan sentimientos de admiración y respeto, convirtiéndolo en una flor muy apreciada en ceremonias y eventos especiales. Es particularmente popular en eventos formales como bodas y aniversarios. Su apariencia exótica lo convierte en un centro de atención y es perfecto para regalar en ocasiones que requieren un toque de elegancia y sofisticación.

RAREZAS DE FAMOSOS. Se dice que el gran Marlon Brando utilizaba su Oscar como tope para una de las puertas de la mansión en la que residió. Esta no era la única, también se comenta que llegó a utilizar los guiones que le llegaban, y que no le gustaban, como blanco para hacer prácticas de tiro con una escopeta… Madonna tampoco se queda atrás. La estrella del pop desde hace más de cuatro décadas tiene sus excentricidades igualmente, y son de lo más variadas y llamativas. Histórica es la que habla de su pasión por sentirse como en casa cada vez que está de gira. Por eso suele llevarse sus propios muebles a donde va. Además de pedir que se vacíe el mobiliario de la suite en la que se va a alojar, siempre reclama que esté adornada con rosas blancas cortadas a una medida concreta.

PARA REÍR. Mamá, en el cole me llaman enchufado. ¿Y tú que les dices? ¡Les sigo la corriente!… Mamá, mamá, en el cole me llaman detective. ¿Y tú qué les dices? Silencio, aquí las preguntas las hago yo… Mamá, mamá, en el cole me llaman Superman. Hijo, te has vuelto a poner los calzones por encima del pantalón… En la clase de Psicología, una maestra les dice a sus alumnos: A ver, quien crea que es tonto y no sepa nada, que se ponga de pie. Después de unos minutos de silencio, Pepito se levanta. Pepito, ¿crees que eres tonto?, le pregunta la maestra. No profe, pero me da pena ver que solo tú estás de pie.

“No desgarren a otras mujeres, porque incluso si no son sus amigas, son mujeres… y esto es igual de importante”

Roxane Gay