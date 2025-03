Si buscas una planta fácil de cuidar, y encima que sea purificadora de aire, esa es el Spathiphyllum o lirio de la paz. Se adapta a diferentes temperaturas y debes colocarla en un sitio bien iluminado sin sol directo. Mantiene la tierra húmeda durante la época de crecimiento, pero, en temporada de invierno, lo mejor es reducir el riego una vez a la semana. No olvides pulverizar sobre las hojas favoreciendo su crecimiento. Abona en verano cada dos semanas y en invierno una vez al mes. Es una de las pocas plantas, estando en el interior del hogar, capaces de florecer durante todo el año.

CURIOSIDADES SOBRE EL origen de “Peter Pan”. La idea de que J.M. Barrie tuviera que crecer mientras que sus hermanos fallecidos nunca lo pudieran hacer lo hizo desarrollar casi una obsesión con el concepto de la infancia. Al tomar inspiración en sus difuntos hermanos y los niños Davies, la primera vez que Peter Pan aparece es en su novela El pajarito blanco de 1902, que cuenta la historia de un adulto que se hace amigo de un niño llamado David. En la historia, los niños son pájaros que viven en un jardín, pero cuando pierden sus alas se vuelven humanos y están condenados a crecer. Peter Pan es un chico que pudo volver a volar y evita crecer. Pero así como en esta historia, en la novela Peter Pan, de 1911, y las siguientes adaptaciones, Peter descubre que el ser un niño por siempre tiene sus consecuencias y el mundo a su alrededor no se detiene. Los temas de soledad, de pérdida de la infancia y el querer evitar las responsabilidades que conlleva el volverse adulto fueron cosas que marcaron al autor y tuvieron una gran influencia en la creación de “Peter Pan”.

¿CÓMO QUITAR EL moho de la ropa definitivamente? El moho crece en ambientes oscuros y húmedos, por eso no es de extrañar que, a veces, la ropa termina con estas molestas bacterias encima. Estos son algunos trucos y tips de limpieza para eliminarlo de la ropa, al igual que el olor a humedad sin dañarla: nunca guardes tus prendas húmedas o mojadas… Tiende trapos y toallas después de usar, ya sea al aire libre o en un tendedero plegable… Mantén armarios y gavetas ventilados… Si descubres una mancha de moho, cúbrela con una mezcla de jugo de limón y sal, extiende la prenda al sol para blanquearla, enjuaga y lava normalmente.

DE LA RED. Me senté frente al tiempo y le pregunté: ¿Qué hago contigo? El tiempo me respondió: Vive y haz como si yo no existiera… Reír con alguien y que te haga olvidar que estás triste es magia.

PARA REÍR. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque está en blanco y negro… ¿Qué hace una araña cuando llega tarde? Teje una excusa… ¿Por qué el libro de historia estaba siempre deprimido? Porque tenía demasiados capítulos tristes… ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas.

Frase del día

La escritura es una larga introspección, es un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia, una lenta meditación

Isabel Allende