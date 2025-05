A lo largo de muchos muchos siglos, las mujeres han sido las grandes olvidadas y menospreciadas de la historia, pero eso no significa que no contribuyesen al avance de la sociedad o que no tuviesen una vida útil y psicológica rica. Te propongo, entonces, acercarnos a algunas de ellas. La primatóloga Jane Goodall, quien ha estudiado durante décadas a los chimpancés, defiende que querer es el arma más poderosa para el cambio. Ella, quien nunca pudo ir a la universidad y consiguió un doctorado sin licenciatura previa, que ha visto muchas de las caras del continente africano y lucha contra la explotación animal, nos dice que si nos quedamos sin empatía, nunca sabremos todo lo que podemos conseguir. Según sus palabras: “El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía”.

DE LA RED. Según Luis Castellanos, filósofo e investigador, las palabras “forjan nuestra personalidad, nuestra memoria, nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas nos enseñan a ver el lado favorable de ese mundo”. Como parte de su reflexión añade que lo que llegaremos a ser, “va a construirse con palabras”. Por lo tanto, las palabras que conforman nuestro mundo influyen de las siguientes formas: afectan tu forma de vivir, sentir o afrontar la vida; tienen influencia en tu salud y longevidad; te ayudan a liberar dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar, cuando escuchas un sí; producen descargas emocionales en el cerebro, que afectan tu calidad de vida; determinan tu actitud y tus acciones, por consiguiente, tus experiencias.

ENFERMEDADES RARAS. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que causa una pérdida progresiva de las neuronas motoras. La prevalencia de la enfermedad es de cinco a nueve por cada 100 000 sujetos. La edad de aparición de la enfermedad varía ampliamente, pero el pico de incidencia se sitúa entre los 40 y los 60 años de edad. En alrededor de dos terceras partes de los pacientes de ELA se empieza con debilidad y deterioro muscular de miembros asimétrica. La enfermedad es implacablemente progresiva, con discapacidad y minusvalía en aumento, conduciendo, generalmente, a la muerte como consecuencia de insuficiencia respiratoria en un plazo de tres a cinco años aproximadamente.

PARA REÍR. ¿Qué hace una araña en internet? Teje redes sociales… Un pez le pregunta a otro pez: ¿qué hace tu mamá? Este le contesta: Nada, ¿y la tuya qué hace? Nada también… Adoro los mensajes de voz. -Yo los detesto. Sí, esos también molan… Mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy muy distraído. Te has vuelto a equivocar de casa, tú vives enfrente… Fui a una clase de yoga y me estiraron hasta el límite de mi paciencia… ¿Por qué las computadoras nunca tienen frío? ¡Porque siempre tienen su procesador caliente!… ¿Qué le dice una impresora a otra? ¡Qué impresión verte!

Mario Benedetti Si todo lo que ofreciste no alcanzó, ofrece tu ausencia. A veces, retirarse es el mayor acto de dignidad y respeto hacia uno mismo

