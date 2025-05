El cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor, pero al momento del parto, una mujer aguanta hasta 57 unidades de dolor, esto equivale a 20 huesos rotos todos a la vez, así que no le digas nunca a una mujer que no puede hacerlo. Recuerda que solo ella pudo bailar con dos corazones, solo ella respiró con cuatro pulmones, solo ella pudo llevar en su vientre el peso de dos mundos y parió la vida a gritos, así que no le digas que no es capaz de algo… porque es capaz de todo.

LA PERIMENOPAUSIA ES el periodo de transición antes de la menopausia, que se define como el cese completo de los periodos menstruales durante 12 meses consecutivos. Durante esta etapa, los niveles de estrógenos y progesterona fluctúan de manera irregular, lo que puede dar lugar a una serie de síntomas. La duración de la perimenopausia varía de una mujer a otra, pero puede extenderse desde unos meses hasta varios años. La principal causa es la disminución progresiva de la función ovárica y la producción de hormonas sexuales. Algunos factores pueden influir en la edad de inicio y la duración de esta etapa como la genética, el estilo de vida y algunos procedimientos médicos.

Los síntomas pueden variar en intensidad y frecuencia. Varias féminas experimentan pocos cambios, mientras que otras enfrentan signos más evidentes: irregularidades menstruales, sofocos y sudores nocturnos, alteraciones del sueño, cambios de humor, disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, fatiga y falta de energía.

PLANTAS DE INTERIOR. Lengua de suegra o Sansevieria trifasciata es una planta fascinante, conocida por su resistencia y facilidad de cuidado. Su nombre curioso proviene de sus hojas largas y puntiagudas, que a menudo se comparan metafóricamente con las «lenguas» de las suegras. Es una planta semisuculenta que se adapta bien a diversas condiciones de luz y clima, y puede vivir durante muchos años con los cuidados adecuados. Es resistente y de bajo mantenimiento, ideal para quienes no tienen mucha experiencia en jardinería. No solo es decorativa, sino también simbólica en algunas culturas como en el Feng Shui, en el que se cree trae buena suerte y prosperidad al hogar. Además, tiene propiedades medicinales que se utilizan para aliviar problemas digestivos y heridas.

ENFERMEDADES RARAS. El síndrome de Moebius es una enfermedad rara del desarrollo. Dos importantes nervios craneales, el 6 y 7, no están totalmente desarrollados en estos pacientes. Estos nervios controlan tanto el parpadeo y movimiento lateral de los ojos como las múltiples expresiones de la cara, por lo que causa parálisis facial y falta de movimiento en los ojos. La falta de expresión facial puede acompañarse de babeo, dificultades en el habla y problemas de pronunciación.

