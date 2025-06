El Día delos Padres es una festividad en honor a los padres. Su día de celebración varía según el país y la costumbre. Algunas naciones lo honran en un día que corresponde a una tradición religiosa, y otros han establecido una fecha basada en el calendario civil. Existen varias historias que cuentan cómo surge la idea de esta jornada, una de ellas data del año 1910, y que estuvo encabezada por Louise Smart Dood, una mujer estadounidense que intentaba lograr el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad. Pero lo cierto es que no fue hasta 1972 que se oficializó el tercer domingo del mes de junio para brindar un homenaje a los padres. Sin embargo, no todos los países lo hacen en igual fecha. Por ejemplo: el 19 de marzo: España, Italia, Portugal, Marruecos… El tercer domingo de junio: Cuba, Colombia, Estados Unidos, Argentina, México, Venezuela, Chile, Reino Unido… El primer día de verano: Líbano, Egipto, Jordania… El segundo domingo de noviembre: Estonia, Suecia, Finlandia, Noruega.

Algunas frases de grandes pensadores de todo el mundo referidas a los padres: No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos. (Johann Friedrich von Schiller). Lo que un padre dice a sus hijos no lo escucha el mundo, pero puede ser escuchado por la posteridad. (Jean Paul). El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. (Battista). Ser padre es una oportunidad para amar a alguien más que a ti mismo. (Robert Brault). La paternidad no es algo perfecto y terminado desde el principio, sino que se construye todos los días con amor y paciencia. (Anónimo). Un buen padre vale por cien maestros. (Jean-Jacques Rousseau). El corazón de un padre es la obra maestra de la naturaleza. (Antoine François Prévost). No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar el amor de padre. (Mateo Alemán). Es más fácil ser padre que serlo bien. (Kent Nerburn). La mayor cosa que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de sus hijos. (Henry Ward Beecher).

FELICIDADES PAPÁ.

Frase del día

Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el amor

Denis Lord