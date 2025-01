La península de las casas vacías (2024) de David Uclés, premio Cálamo al Libro del 2024, está considerada como la novela más relevante de las últimas décadas sobre la Guerra Civil Española, con más de 40 000 ejemplares vendidos y 11 ediciones en solo nueve meses, por lo que fue destacada como una de las novelas del año en importantes medios nacionales de España. “Aunque el conflicto bélico que tuvo lugar entre 1936 y 1939 parezca un tema tan manido, y en ocasiones manipulado en varios libros, películas y series, destaca el jurado del premio Cálamo, nadie ha contado la Guerra Civil como lo ha hecho David Uclés y, posiblemente, nadie volverá a hacerlo como él”.

EXISTEN VARIAS DEFINICIONES de autoestima, y en lo que todas coinciden es que la misma es la visión propia y autocrítica que permite la gestión en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad de manera afectiva, refieren especialistas en el tema, por lo que una autoestima alta siempre será la mejor forma de enfrentar los problemas y la vida. Se trata, ni más ni menos, en la medida en la que alguien se aprecia, se respeta y acepta a sí mismo, lo cual influye en su confianza y bienestar emocional y contribuye a una mejor calidad de vida, relaciones sociales satisfactorias y a la capacidad de enfrentar desafíos con mayor fortaleza emocional. Por eso se dice que la autoestima es la “valoración que tenemos de nosotros mismos”. Se construye y refuerza cada día, así que es muy importante trabajarla para poder construir nuestros sueños y tener una vida más feliz.

DE NUESTRO IDIOMA. Posgrado o postgrado: la Real Academia Española (RAE) aconseja emplear posgrado; sin embargo, ambas formas son válidas. Ahora bien, esta opción es preferible por la letra que va después del prefijo, pues es difícil la articulación de la t, precedida de s en posición final de sílaba cuando va seguida de otra consonante, como en postgrado. La RAE recuerda que se recomienda la forma pos, tanto antes de vocal (posestructuralismo) como de consonante (posgrado), tal como indica la nueva Ortografía de la Lengua Española.

PARA REÍR. Con evidentes señales de enfado, la maestra pregunta: Pepito, ¿te has copiado de Pedro en el examen? Y Pepito, con cara de inocente, responde: No, maestra. Entonces, dice esta, ¿por qué en la respuesta de la pregunta tres, donde Pedro ha puesto “no lo sé”, tú has escrito, “yo tampoco”?

