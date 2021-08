Con motivo del nuevo aniversario de fundación de la FMC, el presidente la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández,felicitó a todas las federadas en el nuevo aniversario de su organización



La Habana, 23 de agosto de 2021



“Año 63 de la Revolución”



Comp. Teresa Amarelle Boué,



Presidenta de la FMC.



Querida compañera:



El rostro visible de la nación cubana comenzó a cambiar, hace 61 años cuando, al clamor de la unidad, diversas organizaciones femeninas se fundieron en la Federación de Mujeres Cubanas, la cual asumiría la misión de desarrollar políticas y programas encaminados al logro del pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en una nueva sociedad, que heredaba las huellas profundas de siglos de discriminaciones de todo tipo.



La Asamblea Nacional del Poder Popular es una expresión del desempeño creciente del papel de las mujeres en Cuba, no solo porque ellas integran la mayoría de nuestro parlamento y de las presidencias de sus comisiones permanentes de trabajo, sino además porque son representativas también de los más diversos sectores e instancias del país.

Consecuente con la participación femenina en todas las etapas de la lucha revolucionaria en la historia nacional, en las actuales circunstancias de enfrentamiento a la Covid-19, el actuar de nuestras mujeres ha sido decisivo, principalmente en los campos de la atención de la salud y la investigación científica, así como en la solución de los problemas locales, allí donde las delegadas de circunscripción, presidentas de consejos populares o de asambleas municipales encabezan las acciones.

Felicitamos a todas las federadas en el nuevo aniversario de su organización, cuando se entregan con particular combatividad a la defensa de la Patria y de las familias cubanas, amenazadas por la intensificación de las agresiones del imperialismo yanki, momentos en que recordamos, con particular cariño, a la presidenta eterna de la organización, la heroína Vilma Espín Guillois, acerca de la cual el comandante en Jefe Fidel Castro, señaló: “El ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Consagró toda su vida a la lucha por la mujer y no se inmutaba ante peligro alguno”.

Fraternalmente,

Esteban Lazo Hernández

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular