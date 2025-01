Estas son algunas tradiciones de año nuevo en el mundo y que quizás no conozcas. Hogmanay es el nombre con el que los escoceses llaman a la celebración del año nuevo, y es una de las festividades más grandes del país. A menudo, comienzan el 31 de diciembre y pueden durar hasta el dos de enero. Una de las prácticas más conocidas de Hogmanay es el first footing, en la que el primer visitante que entra en una casa después de la medianoche trae suerte para el próximo año.

En Inglaterra, al igual que en Escocia, existe el first footing. Aquí la creencia es que el primer visitante después de la medianoche debe traer ciertos regalos, como carbón, pan y sal, que simbolizan el deseo de calor, alimento y riqueza para la familia que los recibe. Aunque esta tradición no es tan ampliamente celebrada como en Escocia, aún es muy popular en ciertas regiones del país.

Frase del Día

El año viejo se ha ido, deja que el pasado entierre a sus propios muertos. El año nuevo ha tomado posesión del reloj del tiempo. Todo lo que llega son deberes y posibilidades durante los próximos doce meses

Edward Payson Powell



CURIOSIDADES

En la actualidad, en el mundo existe gran variedad de atracciones turísticas, algunas de ellas pensadas para los viajeros más intrépidos. En China, por ejemplo, el paisaje ofrece opciones muy distintas, y uno de los puntos de moda en el gigante asiático es la Escalera al Cielo, la cual se encuentra a 1.500 metros de altura. Esta es una estructura que se extiende entre dos acantilados en este país, ofreciendo una experiencia de vértigo y asombro. La escalera, con sus casi 170 metros de altura, permite ascender a través de un paisaje único. Además de su espectacular diseño, la escalera, llamada Tianti en chino, tiene un profundo significado cultural. Para muchos, representa un camino hacia lo divino, una conexión simbólica entre la tierra y el cielo. Se encuentra en los acantilados del Monte Quixing, dentro del Parque Natural de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan. Este parque es famoso por sus paisajes, que han servido de inspiración para películas y obras de arte debido a su belleza única y majestuosa.

QUIÉNES FUERON

James Harrison. El aporte a la humanidad de Harrison, también conocido como “hombre del brazo de oro”, ha sido muy significativo para la historia de la medicina. Se trata de un donante, quizás, uno de los más importantes de la historia de la humanidad, hasta el punto de recibir la Medalla de la Orden de Australia, insignia que da el estado australiano a aquellas personas cuyos servicios merecen una distinción especial. La inusual composición de su plasma sanguíneo ha sido aprovechada para fabricar un tratamiento para la enfermedad de Rhesus, un trastorno sanguíneo en la que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su propio feto. Su sangre contiene un anticuerpo inusualmente fuerte y persistente llamado inmunoglobulina RHo (D) que se usa para evitar una respuesta inmune al tipo sanguíneo Rh positivo en las personas con el tipo sanguíneo Rh negativo. La singularidad de su sangre se consideró tan importante, que su vida se aseguró por un millón de dólares tras el descubrimiento. Harrison ha realizado más de 1.000 donaciones a lo largo de su vida, y se estima que ha ayudado a que más de dos millones de bebés nonatos no adquieran esta enfermedad. Las investigaciones basadas en su plasma sanguíneo posibilitaron la creación de fármacos derivados que se han administrado como tratamiento a una de cada 10 mujeres embarazadas, cuya sangre potencialmente podría ser incompatible con la de sus hijos.

PARA REÍR

Llaman a la puerta de una casa, sale el niño a abrir y su madre le pregunta quién es. Y el niño contesta: Papá Noel. Y su madre dice: Pues si no es papá, no le abras… Estaba Pepito en la mesa y coge un pedazo de turrón de la bandeja sin permiso. La madre le regaña y le dice: Niño, ¿es que no tienes lengua? Sí, pero lo alcanzo mejor con el brazo.