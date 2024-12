Albert Battel. Fue un oficial de la Wehrmarcht nacido en Silesia en 1891. En julio de 1942 empezó a circular el rumor de que un grupo de judíos de la ciudad polaca de Przemysl, por aquel entonces asignados como trabajadores al ejército alemán, iban a ser deportados al campo de exterminio de Belzec. Esto llegó a los oídos de Battel, quien llamó a la Gestapo local para confirmar si era cierto. Lo único que consiguió fue que le colgaran el teléfono.

Así que con el permiso de su superior, el mayor Liedtke, reunió un batallón con el objetivo de impedir la deportación de los trabajadores y bloquear el puente sobre el río San, el único acceso de entrada al gueto judío. Cuando las SS intentaron entrar, Battel amenazó con abrir fuego si seguían adelante, ante la estupefacta mirada de los habitantes del gueto. Esa misma tarde, el militar consiguió evacuar hasta a 100 judíos y ponerlos bajo su protección, lo que les salvó la vida.

¿CUÁNDO SE CELEBRÓ

Por primera vez la Navidad? Esta es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. El final de un año es siempre momento de regalos, festejos, reuniones familiares, y para los cristianos una emotiva fiesta religiosa. Existen varias teorías sobre el surgimiento de estas festividades; no obstante, la mayoría de la gente, incluidos los cristianos, cree que la Navidad tiene su origen en las fiestas paganas en las que se adoraba al dios solar romano Sol Invictus, al dios Saturno (Saturnalia) o al dios solar persa adoptado por los romanos, Mitra. Según sostiene la teoría de la historia de las religiones, la Iglesia Católica de Roma habría comenzado a celebrar la Navidad el 25 de diciembre del año 336, para remplazar las celebraciones paganas. Sin embargo, varios manuscritos antiguos y teorías revelan que las fiestas originales empezaron, incluso, antes del 336. Cualquiera que sea la historia del origen de la Navidad, lo cierto es que no debemos distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, de nuestros sueños y metas, ya que la verdadera esencia de estas fiestas trasciende lo histórico y cualquier otro motivo, pues reside en lo espiritual y en el amor que seamos capaces de brindar al prójimo.

CURIOSIDADES.

De acuerdo con el Feng Shui, la planta de Jade simboliza la riqueza, la prosperidad, la armonía familiar y la salud. Por ello, se le considera un amuleto en el interior del hogar y se le conoce también como la planta del dinero o la abundancia. Existen más de 1 400 variedades, es de crecimiento lento y es una de las más utilizadas en el mundo de la decoración por varios motivos, entre ellos, porque es una planta apta para principiantes por ser muy duradera, necesitar pocos cuidados y por su simbolismo. Esta planta, también llamada científicamente como Crassula Ovata, es originaria de la familia de las suculentas, por esta razón, cuenta con unas hojas verdes muy carnosas y unos tallos gruesos que recuerdan a una especie de árbol.

PARA REÍR.

A ti que te gusta más, ¿hacer el amor o la Navidad? Hombre, hacer el amor, pero lo que pasa es que la Navidad es más a menudo… Están un matrimonio de ancianitos y él le dice a ella: ¡Feliz año nuevo! Pero Raimundo, cómo que feliz año nuevo, si no es Navidad. ¡Feliz año nuevo! ¡Pero qué dices, carcamal, si estamos en agosto… a ver, espera que te pongo la dentadura, que no te entiendo. ¡Felisa, me muero!… Un hombre gana 50 millones de euros en la lotería de Navidad y le preguntan: Y ahora, ¿a qué va a dedicar usted los primeros millones? Yo, a pagar deudas. Sí, pero ¿y los otros? Los otros que esperen.