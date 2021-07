Con un llamado a la solidaridad, el amor y la eliminación del Bloqueo, el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos, ofreció una conferencia de prensa para reafirmar su compromiso con la Isla y anunciar la exitosa campaña estadounidense para enviar 6 millones de jeringuillas de vacunación a Cuba.

En la cita, que tuvo lugar en la Embajada de la República de Cuba en Washington D.C., miembros del Movimiento contaron sobre la campaña de recolección de fondos para la compra de jeringuillas que fueron enviadas recientemente, como apoyo al enfrentamiento a la Covid-19.

Como símbolo de la donación, de la cual ya arribaron al puerto cubano del Mariel alrededor de dos millones el pasado sábado 17 de julio, los miembros del Movimiento entregaron un certificado a la Embajada de Cuba en Washington D.C.

Así mismo, Medea Benjamín, miembro del grupo, señaló que continuarán recogiendo fondos para enviar no sólo jeringuillas, anunciaron también que comenzarán a recaudar fondos para medicamentos y suministros médicos, incluidos antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, vitaminas y medicamentos para personas con hipertensión, cáncer y diabetes; como muestra de cuántas personas en Estados Unidos desean ayudar al pueblo cubano.

La activista resaltó el apoyo que han recibido de los cubanoamericanos, gracias a la labor del profesor Carlos Lazo y su proyecto Puentes de Amor.

Durante su comparecencia ante diferentes medios internacionales, destacó la labor de los médicos cubanos alrededor del mundo salvando millones de vidas, a la par que recordó una anécdota: cuando iban en el carro presentando la campaña, alguien los detuvo, sacó de su bolsillo 20 dólares y dijo que era su aporte en reconocimiento a la gran labor de los médicos cubanos. “Es una campaña en la que han aportado gente de recursos limitados, pero con una gran voluntad de ayudar”, remarcó.

Por su parte Félix Sharpe-Caballero, cubano residente en Estados Unidos, subrayó la necesidad de la unidad de ambos pueblos y la voluntad de la mayoría de los nacionales que viven fuera de Cuba de apoyar a su país.

El monto general que se ha logrado reunir, poco más de 500 mil dólares, es resultado del aporte de personas de todos los lugares de Estados Unidos, que se identifican con Cuba y que apuestan por la unidad de ambos pueblos.

La compra y el envío fueron organizados por Global Health Partners, una organización humanitaria que ha estado enviando medicamentos y suministros médicos a Cuba durante 27 años. Entre los grupos que recaudaron fondos se encuentran la Campaña #SavingLives (una coalición de decenas de organizaciones opuestas al embargo), CODEPINK, The People’s Forum, International Longshore and Warehouse Union (ILWU), Democratic Socialists of America (DSA) y dos grupos conformados por cubanoamericanos: el Movimiento No Embargo Cuba y Puentes de Amor.

Durante la cita los participantes abogaron también por el mejoramiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Embajada de Cuba en Washington D.C.

(Información de la Embajada de Cuba en EE.UU.)