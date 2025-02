Fue en el año 494 d.C. cuando se celebró por primera vez el Día de los Enamorados. Se le atribuye el día del amor a San Valentín de Terni, un sacerdote del imperio romano del siglo III. Por entonces, el emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre los jóvenes, pues consideraba que eran mejores soldados las personas que no tenían una familia y permanecían solteros; no obstante, San Valentín continuó celebrando matrimonios, por lo que obtuvo gran fama y reconocimiento y fue encarcelado. Valentín fue ejecutado el 14 de febrero. Aunque a decir verdad, los orígenes del Día de los Enamorados son bastante confusos.

FRASES DE AMOR escritas por algunas de las mujeres más grandes de la historia. Te veo en todas partes, en las estrellas, en el río, para mí eres todo lo que existe; la realidad de todo. (Virginia Woolf). El amor no tiene nada que ver con lo que esperas recibir, solo con lo que esperas dar, que es todo. (Katharine Hepburn). El deseo de casarse es un instinto básico y primario en las mujeres. Le sigue otro instinto básico y primario: el deseo de volver a estar soltera. (Nora Ephron). Nadie ha medido nunca, ni siquiera los poetas, cuánto puede contener un corazón. (Zelda Fitzgerald). Lo que más lamento de mi vida es no haber dicho “te quiero” con suficiente frecuencia. (Yoko Ono). Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad. (Emily Dickinson). No tengo tiempo para quedarme despierta toda la noche preocupándome por lo que alguien que no me quiere tenga que decir de mí. (Viola Davis).

DATOS CURIOSOS SOBRE el amor: con un beso se mueven 36 músculos y se consumen al menos 12 calorías… Un beso acelera el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto… El amor platónico se refiere al amor entendido como adoración por la belleza. Lo definió Platón en El Banquete… En el beso esquimal no se tocan los labios, sino que es un roce de nariz con nariz… En España la gente se saluda con dos besos, pero en países como Bélgica, Suiza, Francia u Holanda es costumbre darse tres… El primer beso de la historia rodado para el cine fue grabado por Tomas Alva Edison en 1896… Dicen que cada persona se enamora una media de siete veces antes de casarse… El corazón rojo es el símbolo universal del amor, pero en países como China y Japón tiene ese mismo significado la hoja de arce.

Frase del día

Sean cuales sean nuestras almas, la suya y la mía son iguales

Autora: Emily Bronte