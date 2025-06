Dicen que la adolescencia es para equivocarse, para probar, para aprender. Para reírse por tonterías, para llorar sin saber bien por qué, para soñar en grande. Pero, ¿qué pasa cuando a una muchacha de 14, 15 o 16 años le cambian los planes de golpe? Cuando en lugar de estudiar para una prueba, debe aprender cómo se cambia un pañal. Cuando en lugar de pensar en qué ropa usar para la salida del sábado, está calculando si le alcanza el dinero para los pañales o el jarabe del niño.

El embarazo en la adolescencia no es solo una noticia: es una sacudida. No solo cambia el cuerpo, cambia la vida entera. Y no solo la vida de la adolescente, también la de su familia, la del muchacho que pudo ser el padre —y a veces desaparece como si nunca hubiera estado—, la del bebé que llega al mundo sin pedirlo, la del vecindario que murmura, la de los profesores que ya no saben cómo ayudar.

A esa edad, la mayoría de las adolescentes aún están formando su identidad, entendiendo el amor, el deseo, los límites, la confianza. Pero no siempre tienen la información necesaria, ni la guía, ni el respaldo para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Y entonces, entre desinformación, presión social, miedo y emociones mal canalizadas, ocurre. Un embarazo. Y todo cambia.

Muchos dirán: “bueno, si se embarazó, que lo asuma”. Pero no es tan simple. Porque una barriga en crecimiento no hace milagros ni da sabiduría. Una adolescente embarazada necesita apoyo, orientación, compañía. Porque lo que viene no es solo tener un bebé: es dejar en pausa una etapa esencial, es madurar a la fuerza, es vivir una maternidad para la que no estaba preparada.

Algunas dejan la escuela porque no tienen con quién dejar al niño. Otras, porque se sienten juzgadas. Muchas se aíslan, deprimen, se sienten incomprendidas. La maternidad adolescente, aunque puede ser asumida con amor y valentía, trae consigo una serie de desafíos que podrían evitarse si se trabajara mejor la prevención y la educación desde casa, desde las aulas, desde los medios.

Y no se trata de espantar, sino de hablar claro. La sexualidad no es un tema prohibido. Es parte de la vida, y como tal debe abordarse con responsabilidad. Es necesario que las adolescentes —y también los adolescentes— comprendan que cuidarse no es una traición al amor ni a la confianza, sino una muestra de respeto propio y al otro.

Porque aunque muchas chicas logran salir adelante, criar con dignidad, terminar sus estudios y seguir creciendo, no todas tienen ese destino. Hay quienes se quedan estancadas, atrapadas en una rutina de cuidados, sin tiempo para sus propias necesidades, sin oportunidades. Y eso, muchas veces, no es culpa de ellas, sino del sistema, del entorno, del silencio.

El rol de la familia es clave. No se trata de controlar, sino de acompañar. De hablar antes de que ocurra. De enseñarles a las hijas que tienen derecho a decir “no”, a informarse, a elegir su momento. Y a los hijos, que también tienen responsabilidad, que el respeto y el consentimiento no son negociables.

Y si el embarazo ya está, entonces lo que toca es rodearla de amor, de contención, de ayuda real. Porque juzgar no cambia lo ocurrido. Pero acompañar sí puede marcar la diferencia entre una historia con dolor y una historia con esperanza.

La escuela también puede hacer mucho. Ser espacio de apoyo, no de exclusión. Dar opciones para seguir estudiando, facilitar el acceso a información real, crear redes de ayuda entre profesores, estudiantes y comunidad.

El embarazo en la adolescencia no es solo un asunto personal, es social. Nos compete a todos. No se soluciona con castigos ni con silencio, sino con diálogo, empatía, educación y políticas que respalden a esas adolescentes que, por una razón u otra, están criando hijos cuando aún ellas mismas necesitan ser criadas.

Porque no se trata de que no amen a sus bebés. Se trata de que puedan vivir su juventud, desarrollarse plenamente, y en todo caso, si deciden ser madres, que sea por elección, no por circunstancia. Que su maternidad sea consciente, voluntaria, acompañada.