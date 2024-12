Muchos son los cambios que ha introducido este año la aplicación de mensajería más popular del mundo. Repasamos dos nuevos ajustes que pueden ser de mucha utilidad

En mayo de este año compartimos en esta sección algunos trucos de WhastApp, pero la aplicación de mensajería más popular del mundo, justo es decirlo, ha tenido un 2024 de evolución constante, contrario a lo que sucedía en otras ocasiones, cuando no veía muchos cambios.

Así, volvemos de nuevo con el tema WhatsApp, una aplicación que usamos cada día, para compartir un par de trucos o ajustes que puedes emplear si los necesitas.

TEXTO POR AUDIO

Eres de los que odia los mensajes de voz. Esos que a veces parecen programas radiales por su extensión. O porque estás en una situación en la no puedes escucharlos. Pues hay una solución nueva para este problema.

Sin embargo, lo primero que quiero compartir es un truco muy sencillo que muchas personas no conocen: si le das play a un mensaje de audio y seguidamente te colocas el teléfono como si fuera una llamada, escucharás el mensaje por el auricular. Así, el audio se hace más privado y no tienes que ir por el medio de la calle compartiendo tu vida con los demás. Esto funciona en la mayoría de los celulares, aunque he visto algunos donde no es posible.

Y ahora WhatsApp anunció oficialmente la disponibilidad de una función de transcripción que convierte los mensajes de audio en texto, facilitando su consulta y permitiendo ahorrar tiempo a los usuarios.

La nueva funcionalidad, detallada en el blog oficial de la plataforma, responde a que muchas personas prefieren enviar mensajes de voz por comodidad, pero estos, a menudo, terminan siendo una carga para los receptores que deben dedicar minutos a escucharlos. Con esta innovación, se espera que el proceso sea mucho más eficiente, ya que los destinatarios podrán leer el contenido sin necesidad de reproducir el audio.

Uno de los aspectos más destacados es la forma en que se gestionan estas transcripciones. Según WhatsApp, el proceso se lleva a cabo de manera local en el dispositivo del usuario, reforzando la privacidad, gracias al cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la plataforma.

¿Cómo activar la transcripción de mensajes de audio? WhatsApp aún no ha especificado si la función estará habilitada de serie, pero activarla será un proceso sencillo. Los usuarios interesados solo deben acceder al menú de Ajustes, luego a la sección de Chats, y finalmente a la opción «Transcripción de mensajes de voz».

En este apartado también podrán configurar el idioma de salida, un detalle importante ya que la herramienta no parece capaz de transcribir varios idiomas simultáneamente sin cambiar la configuración. Y todo eso será posible cuando actualices la aplicación, por si buscas y no encuentras la opción. Una vez que activas la transcripción, esta descargará el paquete de idioma, en nuestro caso el castellano, por ejemplo.

OCULTA FOTOS, AHORRA DATOS

A veces el número de chats en WhatsApp puede ser abrumador, entre amigos, familiares, trabajo o la escuela. De fábrica, la aplicación descarga la multimedia, y la guarda, además, en la galería del teléfono. Todo esto tiene un coste en privacidad, ya que, si tu teléfono cae en malas manos, alguien podrá ver demasiado de ti o de quienes hablan contigo.

Sin embargo, es posible ocultar las imágenes de WhatsApp que recibes a diario, o sencillamente decidir cuáles recibes y cuáles no.

Para evitar este tipo de problemas, la app cuenta con distintas medidas de seguridad. Además, tu propio teléfono cuenta con sistemas para bloquear tu pantalla, con huella dactilar o reconocimiento facial. Pero también es posible bloquear WhatsApp, ocultar un chat con un código secreto y mucho más. Y qué decir de los mensajes temporales. Desde hace años, puedes mandar mensajes que se eliminan una vez han sido leídos.

Sin embargo, en el Centro de ayuda de WhatsApp podemos leer lo siguiente: «WhatsApp guarda automáticamente en el almacenamiento local de tu dispositivo los archivos multimedia recibidos. La opción Visibilidad de archivos multimedia está activada de forma predeterminada». Esto significa que cualquier video o imagen que alguien te envía, acaba en la memoria del propio dispositivo móvil. Junto a tus otras fotos y videos. Y tiene una segunda lectura. Si está en el almacenamiento local de tu teléfono, es accesible por otras aplicaciones.

Android 16 quiere cambiar esto, pero mientras no llegue ese momento, el problema existe. En el mejor de los casos, si compartes tu teléfono con otras personas, de manera momentánea o con cierta frecuencia, ese alguien puede ver imágenes que has recibido por WhatsApp desde la galería de fotos, desde la app de Fotos de Google o desde las aplicaciones para ver los archivos guardados en tu smartphone.

Es más, en Android, «los archivos multimedia se guardan automáticamente en la carpeta de archivos multimedia de WhatsApp». Y esa carpeta se puede ver con relativa facilidad. En iPhone, el problema es similar. Si bien las versiones más recientes de iOS te preguntan si quieres darle acceso a WhatsApp a todas tus fotos o solo a las que tú elijas, las imágenes que recibes por la app son siempre visibles. Ya que, de serie, «WhatsApp guarda automáticamente los archivos multimedia que recibes en tu teléfono». Pero podemos cambiar esto. Tanto en iPhone como en Android.

Repasemos entonces cómo ocultar imágenes de WhatsApp que has recibido, para que no quede constancia de ellas en tu terminal. O, al menos, que su rastro sea difícil de encontrar. La solución es desactivar el guardado automático. En Android, esta función se llama Visibilidad de archivos multimedia. Y en iOS, recibe el nombre de Guardar en Fotos. El resultado es el mismo: solo permanecerán en la app de WhatsApp.

Para evitar que se guarden los archivos multimedia de todos los chats: Abre WhatsApp, toca el ícono de arriba a la derecha, entra en Ajustes, abre la sección Chats, desactiva la opción Visibilidad de los archivos multimedia. En iPhone, el proceso es similar: abre WhatsApp, entra en Configuración, abre la sección Chats, desactiva la opción Guardar en Fotos.

Pero hay más, para que ahorres un poco de datos: puedes evitar que se guarden los archivos multimedia en un chat o grupo en particular. Para ello sigue estos pasos: abre WhatsApp, ve a la pestaña Chats, toca el chat o grupo que quieres configurar, toca el nombre del contacto o grupo, entra en Visibilidad de archivos multimedia y selecciona «no», confirma el cambio al pulsar ok. En iPhone, el proceso es similar.

Recuerda que puedes volver a activar esta opción en cualquier momento si quieres que WhatsApp descargue automáticamente los archivos multimedia. Y ten en cuenta que, si cambias este ajuste, no se modificará ninguna de las opciones de descarga automática que hayas seleccionado previamente en chats o grupos específicos.