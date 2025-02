Declaraciones del pinareño Frank Abel Álvarez tras firmar contrato con los Guerreros de Oaxaca, en la Liga Mexicana de Beisbol.

TRABAJAR fuerte para que su equipo logre el título en la temporada por comenzar de la Liga Meixcana de Beisbol es el principal objetivo del lanzador pinareño Frank Abel Álvarez, luego de firmar contrato con el club Guerreros de Oaxaca.

«Este es un equipo ganador allá y yo iré con la disposición de convertirme en un Guerrero más. Trataré de ayudar en todo lo que pueda, además de buscar experiencias en mi joven carrera deportiva», comentó el diestro vueltabajero.

Frank Abel aseveró además que será un honor y un privilegio integrar la nómina de los Guerreros. «Tenía varios clubes que me estaban valorando. Pero no fue difícil aceptar esta propuesta ya que ellos constituyen una gran organización con muy buenos resultados en 2024. Muestran excelente planificación en todos los sentidos y se preocupan mucho por el desarrollo de los jóvenes», acotó.

«Aún no hemos conversado qué funciones tendré en el equipo, pero siempre les he dicho que me gusta ser relevista. No obstante, acataré la decisión del cuerpo técnico y no lo haré quedar mal», aseveró Frank Abel.

Su anterior contrato con el representativo de la granja de los Dragones de Chunichi, en la liga japonesa, tuvo dígitos que no le permitieron escalar al elenco principal.

Siempre como relevista, intervino en 16 juegos con saldo de una derrota y un salvamento en 20.1 entradas, en las que admitió 25 jits y le anotaron 18 carreras para una efectividad de 6.64. Propinó 17 ponches y concedió 12 boletos.

«En el tiempo que pasé en la granja, aprendí muchos secretos de ese beisbol, que aboga por la férrea disciplina y adquirí experiencias que me serán valiosas», comentó.

Además, explicó a JIT que se encuentra muy bien del brazo de lanzar, pues ha tenido un trabajo excelente con Jesús Bosmenier, entrenador de pitcheo del conjunto de Pinar del Río.

El gigante pinareño adelantó que será poco probable que pueda iniciar el año en la III Liga Élite del Beisbol Cubano, pues debe incorporarse en marzo al campo de entrenamiento de los Guerreros.