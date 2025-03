Varias etapas de la creación poética de Nelson Simón González, una de las voces más prominentes de la literatura cubana contemporánea, pueden explorarse en sus más recientes proyectos editoriales, mostrados al lector en la edición 33 de la Feria del Libro en Pinar del Río.

Foto/ Jaliosky Ajete Rabeiro

En formato digital, Cauce Editorial presentó entre sus novedades una reedición del poemario Para no ser reconocido, el segundo escrito por el autor, entre 1986 y 1988.

“Evidentemente, hoy no soy el mismo, por la sabiduría que dan los años. Pero esos versos me acompañan siempre, es un libro al que no le cambiaría absolutamente nada”, dijo Simón González durante el encuentro, que tuvo lugar en la Biblioteca Provincial.

Foto/ Jaliosky Ajete Rabeiro

En el espacio también fue presentada la reedición de “A la sombra de los muchachos en flor”, obra esencial en la creación del escritor pinareño, por el aplaudido tratamiento del homoerotismo, casi inédito hasta entonces en el panorama literario nacional.

Publicado esta vez por la Editorial Oriente, el poemario está acompañado por imágenes del artista visual Isaac Luis Linares Guerra e incluye una compilación de textos críticos, que avalan la vigencia del poemario, unos 25 años después de su primera presentación.

“Ha sido una obra que ha calado, se siente en muchos jóvenes que como yo la admiramos mucho, es un libro capital, que abre desde la poesía un mundo que era ignorado, con solo unos pocos acercamientos anteriores”, consideró Roberto Carlos Fournier, subdirector del sello editorial.

Foto/ Jaliosky Ajete Rabeiro

Por su parte, Kintsugi, el otro cuaderno presentado en la jornada, incluye poemas de más reciente creación; aunque, reconoció el autor que esperaron largo tiempo para ser publicados, porque prefiere que los libros reposen antes de llegar al lector.

Bajo el amparo de Ediciones La Luz, el texto cuenta con la edición de Luis Yuseff y el diseño de Robert Ráez.