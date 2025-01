Frank Luis Medina es de esos lanzadores que no descansan en todo el año. Su rendimiento, en las últimas temporadas dentro del béisbol cubano, le ha valido para integrar la selección nacional y para concretar contratos profesionales en Italia y Venezuela.

En este país latinoamericano concluyó su actuación hace apenas un par de semanas, y sin desprenderse aún de las costumbres de la nación de Chávez y Bolívar, se ha mantenido entrenando en donde considera su segunda casa, el estadio Capitán San Luis.

¿Cómo viviste esta nueva experiencia profesional en Venezuela?

“Una experiencia bastante buena, es algo más para el currículo y en mi carrera deportiva. Lo disfruté y lo viví al máximo, aunque llegué en los finales, y mi conjunto, Los Tigres de Aragua no pudieron avanzar en la competencia”.

¿Hay diferencias marcadas con el béisbol de Italia?

“En las ligas del Caribe se juega una pelota más agresiva. En Italia ya llevo tres años con 28 victorias, ocho derrotas y siete salvados. He tenido resultados muy positivos, por lo que ya me ven como una referencia. Cuando voy a hacer alguna sesión de entrenamiento, los niños se me acercan y quieren que los enseñe, incluso, se me han acercado varios padres para que entrene a sus hijos.

“En Italia se respeta y se quiere el béisbol cubano. Y ese respeto es por la calidad que hay en Cuba. Saben que nosotros somos una potencia a nivel mundial, y aunque ellos tienen todas las condiciones no poseen el talento. Entonces contratan, cada vez más, a peloteros latinos para ganar en calidad y en rivalidad”.

¿Cómo se sienten esos duelos entre cubanos en otras tierras?

“Nosotros somos los que le estamos poniendo prácticamente todo el sazón a la Liga. Este año lancé en 14 juegos y tuve enfrentamientos contra nueve cubanos, entre ellos, Joel Suárez, Randy Cueto, Dariel Góngora, Frank Madan y Eriel Carrillo, vivimos esos partidos con gran rivalidad, pero a la vez se siente la nostalgia y el compañerismo entre compatriotas.

“Primero se piensa en el resultado deportivo, y después nos sentamos a conversar y a compartir experiencias sobre nuestro el desempeño, aprovechamos para saber de nuestras familias, y de paso, se siente de cerca a la Patria, se juega hasta dominó”.

Tuviste la posibilidad de hacer el equipo Cuba al Premier 12. ¿Cómo valoras esta experiencia?

“Estuve prácticamente tres años fuera del equipo nacional, y ahora volví gracias a mis resultados. Me sentí bastante bien, aunque me lesioné faltando dos días para empezar el torneo.

“Estaba considerado como uno de los principales relevistas para este torneo, pero también se valoró que yo podía abrir contra Australia, por la buena salida que tuve contra un equipo profesional en Taipei, durante la preparación, cuando lancé sólidos cuatro y un tercio. Hice una buena recuperación, pero fue imposible. El resultado colectivo quedó muy por debajo de lo que esperábamos”.

Se avecina la Liga Elite, ¿estarás con Pinar del Río en ese torneo?

“Estoy ansioso por trabajar ante mi afición, en el estadio Capitán San Luis. Pinar hizo una gran temporada en 2024 y no pude estar el tiempo completo. Estaré en la Liga Elite con los Vegueros hasta que comience la temporada en Italia.

“Aunque le voy a dar una primicia a Guerrillero: creo que me subiré al box en la final de la Serie Provincial, este fin de semana cuando Pinar enfrente a Viñales por el título. Estoy en la nómina y quiero jugar. Eso nadie me lo va a quitar, todo el mundo sabe que lo mío es la pelota”.