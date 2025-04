El GM cubano Carlos Daniel Albornoz inicia su preparación para el Memorial Capablanca tras un destacado desempeño en el Torneo Internacional de La Roda, España, donde culminó invicto y en tercer lugar

Consciente de que su concurso en la venidera edición del Memorial Internacional Capablanca de ajedrez quizá sea más exigente que en otras ocasiones, el Gran Maestro cubano Carlos Daniel Albornoz comenzó su preparación competitiva de cara al popular certamen que en mayo se efectuará en Varadero, Matanzas, sitio que lo acogió por última vez hace ocho años.

El camagüeyano, doble campeón nacional absoluto y sexto escaño en la última versión de la justa doméstica, intervino en su primer evento en Europa en 2025 y el desempeño fue bueno, al punto de culminar en la cima, igualado con cuatro trebejistas, pero el sistema de desempate lo colocó en la tercera posición del Torneo Internacional de La Roda, en Albacete, uno de los más antiguos de España.

Al igual que el polaco Szymon Gumularz, el brasileño Alexandr Fier, el kazajo Alisher Suleymenov y el indio Pranav Venkatesh, el antillano acumuló siete unidades, merced a cinco éxitos contra los españoles Jorge David García y Alejandro Cuellar, los portugueses Antonio Santos y Antonio José Oliveira y el búlgaro Lachezar Yordanov, y cuatro tablas ante Fier, los anfitriones Josep Manuel López y Lionel Sierra y el polaco Gumularz, campeón de la lid.

Carlos Daniel, que inició la justa como tercer preclasificado, adicionó dos rayitas a su coeficiente Elo en vivo, un pequeño paso en su aspiración de volver a superar la barrera de los 2600 —hoy presume de 2561.

Luego de cerrar su participación en el Open de La Roda, el agramontino conversó, vía digital, con Juventud Rebelde, y aseguró que, de manera general, le fue bien, aunque esperaba ganar un poco más de puntos para su Elo.

«Casi siempre es difícil sumar unidades porque muchas veces no depende de uno. Te encuentras con jugadores con poco Elo que hacen excelentes partidas y si no se equivocan, es complejo derrotarlos. No obstante, siempre me debo exigir un poco más en este sentido. En cuanto al resultado y al lugar obtenido, considero que fue favorable, entre otras cosas porque acabé invicto y me incluí en el podio. Este evento me sirvió para calentar los motores con vistas al torneo de Menorca, que estará mucho más fuerte y, si Dios me lo permite, podré ganar más Elo», expresó.

El ajedrecista de 24 años, como dijo, comenzará desde hoy su tránsito en el Abierto Internacional de Menorca, igualmente en suelo español. De acuerdo con el sitio web del evento, aparecen inscritos los también insulares Dylan Isidro Berdayes, Michel Alejandro Díaz, Ernesto Javier Fernández, Yoana González y Karen Gutiérrez.