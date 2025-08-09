No cabe duda de que el huevo es uno de los desayunos básicos en casi todo el mundo, pero no son solo para comer. Tienen muchos más usos, tanto dentro como alrededor del hogar y el jardín, además de ser excelentes en productos de belleza caseros.

Igual, pueden ser un gran pegamento casero, sirven para limpiar cuero, e incluso, pueden funcionar como alimento vegetal.

Lacáscara también es un recurso sorprendentemente útil y una parte vital e importante de este maravilloso alimento lleno de nutrientes. Algunos de sus muchos usos incluyen el empleo para hacer abono, su utilidad como limpiador de desagües o para controlar plagas en el jardín.

Y la membrana de la cáscara de huevo se puede usar como apósito improvisado para cortes o raspaduras, solo asegúrate de limpiarla a fondo primero.

Estas son otras curiosidades sobre los huevos:

El truco para saber si un huevo es fresco es llenar un vaso de agua y depositarlo dentro, con cuidado; si este cae al fondo, pues ten la certeza de que es un huevo fresco.

Las ventas de huevos en el mundo se dispararon durante la pandemia, lo que a su vez ha llevado a un aumento significativo en el costo de los huevos, además de los casos de gripe aviar que se han registrado en algunos lugares.

Aunque muchos lo han estigmatizado, los expertos en nutrición señalan que el consumo de tres o cuatro raciones a la semana, o incluso, de un huevo al día es totalmente saludable y no aumenta nuestro colesterol en sangre.

La coloración verde de algunos huevos duros no es tóxica, simplemente indica sobrecocción.

Ambientales y sociedades civiles, como Humane Society International, están promoviendo el consumo de huevo libre de jaula u orgánico, el primero para garantizar un bienestar animal y el segundo por los beneficios que tiene para el consumidor obtener gallinas orgánicas.

En muchas culturas del mundo, el huevo es sinónimo de nueva vida, fertilidad y renacimiento. Han significado una nueva vida desde los orígenes de la humanidad, mucho antes del cristianismo, de hecho, un antiguo proverbio romano decía que toda la vida proviene de un huevo.

LA RECETA DE HOY:

Huevos rellenos de atún y mayonesa

Ingredientes:

8 huevos (2 por persona)

atún en aceite

10 aceitunas verdes (sin hueso)

4 cucharadas de mayonesa

sal (al gusto)

Preparación:

Comenzamos por cocer los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos.

Pasado el tiempo, los pasamos a un bol y los sumergimos en agua fría Una vez fríos, los pelamos y los cortamos en mitades. Con cuidado, retiramos las yemas cocidas y las reservamos.

Preparación del relleno y montaje:

Abrimos las latas de atún. Retiramos el atún y escurrimos sobre un papel absorbente de cocina. Echamos en un bol grande, donde prepararemos todo el relleno. De las aceitunas sin hueso, dejamos cuatro para el emplatado final. El resto lo picamos bien finito y lo pasamos al recipiente.

Repetimos el proceso con las yemas, troceándolas y añadiéndolas al resto de ingredientes. Mezclamos y salamos al gusto. Echamos las cuatro cucharadas de mayonesa y trituramos con un tenedor toda la mezcla. Poco a poco se irá creando una mezcla homogénea y suave, que será el relleno de las claras vaciadas.

Para rellenar las claras, es recomendable emplear un cuchillo con la punta redondeada o una pequeña cucharita.

Cogemos un poco de masa, rellenamos el hueco y ponemos otro tanto, aparentando el tamaño de la yema original del huevo. Y listo, a disfrutar.