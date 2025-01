Tras derrotar en dos de tres peleados partidos a la selección de Viñales, el elenco de Pinar del Río volvió a acariciar un cetro de la pelota provincial, primera categoría de la mano de Donald Duarte.

En esta ocasión, con un equipo más competitivo que el de San Juan, pero igual de batallador, se apreció el trabajo de inspiración de su mánager. Tras concluir el evento, Donald expresó a Guerrillero:

“Para mí fue una justa más fuerte, logré agrupar a más muchachos, pero igual era un elenco para pelear. No pude ganar invicto el torneo, pero ojo, el mejor lanzador de toda la Serie fue Mario Valle, el único que me podía ganar. Para mí fue un gran espectáculo, que hacía tiempo no se vivía en Pinar. La pelota sigue viva y es mi mayor deseo. No aspiro a otro premio que ese, pero se ha demostrado que si hay jóvenes con talento, lo que hay es que darle la oportunidad, para que vean cómo avanzan”.

Por su parte, Heriberto Suárez, comisionado provincial, dijo que fue una serie desafiante, fuerte, pero al final brilló el béisbol, porque se llenaron los parques, se lograron indicadores técnicos favorables y además de todo ello, lograron hacer las secciones para eliminar errores en medio de la competencia.

“Felicitaciones a los ganadores, para ese equipo de Viñales que fue un justo rival y para Puerto Esperanza, que regaló tremendo espectáculo. A todas las direcciones municipales gracias. Nuestra comisión sigue trabajando en función del desarrollo de la pelota pinareña”, concluyó.

Tras finalizar la Serie Provincial, Vueltabajo se prepara para participar en la Liga Elite de la pelota cubana.