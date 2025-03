Por segundo día consecutivo caen los Vegueros ante los Tigres en esta III LIga del Béisbol Cubano, hoy 1X0.

La porfía fue protagonizada por el estelar lanzador vueltabajero Frank Luis Medina y el refuerzo espirituano José Isaías Grandales que se batieron en duelo hasta inicios de la séptima entrada cuando los muchachos de Alexander Urquiola llenaron las bases y el mánager Dany Miranda trajo al relevista Yankiel Mauri.

La única carrera del encuentro la anotó la tropa de los Tigres en el cuarto capítulo. Abriendo el inning Ronaldo Castillo conectó imparable al central (el primero a Frank Luis Medina), Leonelkis Escalante inatrapable al central, Frederic Cepeda recibió base por bolas. Con bases llenas Robert Luis Delgado elevó fly al jardín derecho con el que anotó Castillo. Cogida de leyenda de Rolando Martínez mató el inning. (Score 1X0).

Los Medias Verdes tuvieron varias oportunidades de anotar, pero siempre faltó el batazo oportuno. En el segundo capítulo Lázaro Emilio Blanco conectó para doble play con un out y Tailon en segunda y Yasiel González en la inicial. En el cuarto con bases llenas Juan Carlos Arencibia cedió el tercer out. En el séptimo, con hombres en primera y segunda y un out, Rolando Martínez enderezó batazo “envenado” por la inicial que fue out y sirvió para que los hombres se corrieran a tercera y segunda, base por bolas a Arencibia, pero Lázaro Fernández se dejó cantar el tercer strike sin tirarle con lanzamiento de recta.

Rápidas

1- Inmerecida derrota para Frank Luis Medina que lanzó ocho entradas y solo permitió cuatro inatrapables sencillos.

2- Isaias Grandales digno rival del lanzador veguero.

3- Por lesión no alinearon dos hombres con la mejor ofensiva dentro de su equipo: Luis Pablo Acosta por lesión de ayer y Frank Raúl González, no se conoce la causa.

4- Las palmas para el segunda base Rolando Martínez que hoy recibió oportunidad de juego y lo hizo de forma excelente. En el cuarto inning hizo atrapada de un fly en franco center field que de haber picado aumentaba el score del equipo contrario. En el quinto, con dos a abordo, dos outs y conteo 3-2 se ganó pelotazo. En el noveno con dos outs no se rindió y se batió con el serpentinero Mauri hasta conectarle incogible por encima de segunda base.

5- Lázaro Páez no defraudó en el chance que le dieron hoy y respondió como designado bateando de 4-2.

6- El error del partido no tuvo implicación en la carrera de los Tigres.

……………C…..H…..E

PRI………0…..7……1

CAV……..1…..4……0

G: José Isaias Grandales (0-2)

P: Frank Luis Medina (0-2)

S: Yankiel Mauri (2)

Error: Frank Luis Medina