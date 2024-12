Los pitchers llegan al equipo Pinar del Río con talentos naturales como velocidad en sus lanzamientos, somatotipo de perspectiva y con sueños de imponerse pero traen deficiencias como la falta de concentración que afecta el control emocional, alteración de la mecánica del lanzamiento, oscilación pronunciada de la cabeza que afecta la visión, con paso demasiado largo, corto o cruzado, terminación incorrecta del movimiento, incorrecta dirección del movimiento al lanzar, sin soltura, coordinación y ritmo.

Nada serían si no tienen profesores que le den las herramientas para eliminar estas imperfecciones. Desde hace más de tres lustros, cuatro profesores vueltabajeros han llevado la responsabilidad de entrenadores de picheo en el equipo grande de su provincia, son las caras visibles de los buenos resultados a nivel nacional e internacional de estos muchachos.

¿Quiénes son los que pulieron estos diamantes en bruto?

No hay que hacer más atribuciones que a los coaches que tuvieron cada uno en la serie de entrada y salida del equipo. MsC Raciel Sánchez, entrenador principal (Serie 48 a la 60 2008- 2021), Juan Carlos Oliva entrenador de bull pen(Serie 50 a 56, 2010-2017), Jesús Bosmenier (entrenador de bull pen serie 57 (2017-2018) y principal en la Serie 61 (2021-2022 hasta el presente) y Abel Madera entrenador de bull pen desde la 61 2021-2022 hasta el presente.

Sería injusto este análisis si no se habla de otros que desde el anonimato han colaborado en esta tarea involucrados por la propia dirección del equipo: Reinaldo Costa, Jesús Guerra, Omar Ajete, Alberto Torres Chacón, entre los fundamentales.

¿Quién entrenó a quién?

Del trio mencionado que da título a este trabajo, el primero en llegar al equipo Vegueros fue Liván Moinelo en la Serie 53 (2013-14) con Alfonso Urquiola al mando. En entrevista realizada por este redactor en diciembre 31 2015, el zurdo de Río Feo reconoció que su primer instructor y descubridor fue Ciprián Padrón, fallecido ya. A la entrada al equipo grande estuvo en las manos de dos expertos como Raciel Sánchez (también entrenador del equipo Cuba en aquel momento) y Juan Carlos Oliva, coach de bull pen, apoyados por Jesús Bosmenier. En 2017, el orgullo pinareño se incorporó a los Halcones de Softbank.

Raidel Martínez hizo su debut con el equipo Pinar del Río, el 30 de noviembre de 2015, ya había comenzado la Serie 55 (2015-2016), ocurrió que hubo bajas en la nave comandada por Jorge Ricardo Gallardo y le dieron incorporación procedente de San Juan y Martínez. Su carta de presentación fue como tirador veloz. Entró a sacar el último out ante Holguín. De nuevo los profesores mencionados arriba le dieron las herramientas para brillar hasta su incorporación en 2017 a los Dragones de Chunichi.

Frank Abel Álvarez tuvo su entrada al conjunto dirigido por Pedro Luis Lazo en la Serie 58 (2018-19). Lanzador de bolas rápidas fue la atracción que lo catapultó a las filas de los más occidentales de Cuba. El MsC, Raciel Sánchez y Jesús Bosmenier como los coaches oficiales en esa temporada lo pulieron. Frank Abel en 2022 firmó contrato con Dragones de Chunichi.

¿Solo los atletas mencionados?

Otros como Julio Alfredo Martínez, Yoandy Cruz, Dariel Fernández, Leodán Reyes y Branlis Rodríguez, todos con resultados internacionales en distintos momentos fueron receptivos a los consejos de esta generación de entrenadores que aprendieron de la escuela de picheo pinareña fundada por José Joaquín Pando y continuada por Lic. José Manuel Cortina y Román Suárez.

Según ha trascendido el próximo serpentinero Vequero en hacer historia en la liga japonesa de béisbol será Randy Román Martínez, tal como me manifestó via internet el scouter japonés de los Halcones de Softbank Kenta Hagiwara Su negociación va camino a Dragones de Chunichi, donde estaba Raidel y se mantiene Frank Abel. Los Dragones no tienen cupo para él. El zurdo de San Vicente debutó con la novena veguera la pasada serie 63, de la mano de Bosmenier y Madera.