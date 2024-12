¡Abajo el bloqueo! fue el reclamo que estremeció hoy la arteria José Martí, de la ciudad de Pinar del Río, pues miles de lugareños de todas las edades se reunieron para alzar sus voces contra una política cruel e inhumana que durante más de seis décadas intenta asfixiar al pueblo cubano.

Con el Parque de la Independencia – sede habitual de concentraciones de los pinareños- como tribuna, José Alejandro Jiménez, estudiante de sexto año de Medicina, aseguró que sería incrédulo ignorar la existencia de un puñal, fuente principal de la hemorragia de la economía y con ella, de la sociedad: el bloqueo económico.

Por encima del reclamo internacional durante más de 30 años en Naciones Unidas, en lugar de desaparecer es fortalecido con nuevas medidas dirigidas a sectores estratégicos como la agricultura, el turismo y en estos últimos tiempos, al sistema eléctrico, apuntó.

Pero no les basta con eso – dijo-, sino que también nos incluyen en una lista absurda y unilateral de países patrocinadores del terrorismo, que trae consigo la cancelación de operaciones comerciales, acciones de cooperación y proyectos inversionistas.

Para el imperialismo los conceptos han cambiado. Terrorismo hoy es enviar médicos a diferentes naciones y sus lugares más recónditos donde los sistemas de salud no llegan, o abrir las puertas de nuestro país a hermanos de otros para que puedan estudiar y superarse, destacó.

Al parecer ser víctima de terrorismo te hace uno de ellos, precisó el joven quien aludió a su experiencia en la rotación en la especialidad de Pediatría, donde más allá de carencias vio a un personal médico dispuesto a darlo todo por la vida y el bienestar de los niños.

Los tiempos duros no han permitido que se deje de poner a la Salud por encima de todo, aun cuando no está exenta de limitaciones- añadió-. No somos una potencia médica por los recursos materiales, sino por los profesionales de nuestro país.

Medio millón de dólares perdemos cada hora por el bloqueo; se dice fácil pero ahí está el esfuerzo del gobierno cubano y de este pueblo heroico que ha superado pandemias, ciclones, tornados, desconexiones eléctricas, refirió.

Es la unidad nuestra principal fortaleza y así debemos combatir los males que atentan contra la tranquilidad y estabilidad. No hay mejor marcha que levantarnos cada día y hacer lo que nos toca, señaló.

¡Déjennos vivir en paz!, reclamó al gobierno de los Estados Unidos Rubén Llega Sixto, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en Vueltabajo.

A pocos días del aniversario 66 del triunfo de la Revolución los hijos de José Martí y Fidel Castro reafirmamos la voluntad de seguir defendiendo la obra que hemos construido, aseveró.