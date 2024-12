La Unión Eléctrica estima para la hora pico nocturna de este martes una disponibilidad de 1 695 MW y una demanda máxima de 3 150 MW, para un déficit de 1 455 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 525 MW en este horario.

La disponibilidad del SEN a las 7 a.m. fue de 1 640 MW y la demanda, 2 100 MW, con 530 MW afectados por déficit de generación.

Se mantienen afectados 3 MW en Artemisa por averías en redes eléctricas provocadas por el huracán Rafael. En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 850 MW.

Presentan averías la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Están en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 257 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 53 centrales de generación distribuida, con 398 MW, y la patana de Santiago de Cuba, con 63 MW, para un total afectado por esta causa de 461 MW.

Para el pico se estima la entrada de dos motores de la patana de Santiago de Cuba, con 25 MW, y el completamiento de la unidad 6 de Energas Jaruco, con 30 MW.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 5:22 a.m. La máxima afectación por déficit de generación fue de 1 516 MW a las 6:10 p.m., coincidente con la hora de máxima demanda. El servicio se restableció a las 1:28 a.m. de este martes, y comenzó a presentar afectaciones a las 5:05 a.m.

Además, en la hora de máxima demanda se mantenían afectados 3 MW por averías en redes eléctricas provocadas por el huracán Rafael en Artemisa.