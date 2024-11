Consolación del Sur es uno de los municipios punteros en la siembra, cosecha y producción de las cinco variedades de tabaco en el territorio vueltabajero.

A ello se une el potencial enorme que tiene este municipio en cuanto a siembra y tradiciones de los diferentes cultivos varios.

De acuerdo con algunos, Consolación, por su extensa y basta cantidad de tierras dedicadas a ambas labores, es la “locomotora” de la provincia en cuanto a la cosecha de la solanácea y a la alimentación popular se refiere.

Sin embargo, en los últimos años, debido a diversas causas, tanto objetivas como subjetivas, ambos sectores productivos se han visto perjudicados al punto del cuestionamiento, pues las zafras tabacaleras distan mucho de lo deseado.

Hoy, en cambio, ha habido un nuevo despertar, y el entusiasmo y la voluntad del campesinado es palpable para la venidera campaña tabacalera. Incentivos, protección y potenciamientos de diversos cultivos, atenciones culturales garantizadas, así como otros estímulos han propiciado una nueva vida, un nuevo ciclo a esta tradición.

Guerrillero conversó con Mario Luis Zamora Medina, director de la Empresa Integral y de Tabaco de Consolación del Sur, para conocer más detalles de la presente campaña tabacalera, que sin ser la mayor, en la actualidad genera grandes expectativas por lo que significa como un nuevo punto de partida.

DE PRODUCTORES Y PLANES

Según indicadores ofrecidos por la dirección de la Empresa Integral y de Tabaco en el municipio, para esta contienda se tienen contratadas 2 324 hectáreas para la siembra. De ellas, 1 378 no tienen limitantes para ser sembradas, que es lo que se considera en el argot empresarial como “siembra efectiva”.

La voluntad y el compromiso del campesinado para la siembra es alto Foto/ Pedro Lázaro Rodríguez Gil

Por otra parte, existen 802 hectáreas que hoy están condicionadas por capacidad de cura, fechas de trabajo y motores para el riego, mientras que otras 144, pertenecientes a tres estructuras cooperativas, además de lo anterior, también tienen la condicionante del difícil acceso por los caminos y viales en mal estado.

Esta campaña contará con 541 productores contratados, los que al final de la jornada serán los que avalarán con certeza las 1 378 hectáreas de siembra efectiva mencionadas.

“En el caso de los semilleros existe un plan de unos 43 300. No obstante, para nosotros garantizar las hectáreas de siembra que nos proponemos, nos basta con alrededor de 25 000 canteros y ya tenemos 22 290.

“Pero somos cautelosos, y siempre nos vamos un poco por encima como estrategia, pues solo así estaremos preparados por si nos acaece algún temporal”, comentó el directivo.

Algo importante es que el territorio consolareño cuenta y cosecha en sus suelos las cinco variedades de tabaco, para las cuales se garantizan los diferentes paquetes tecnológicos y atenciones culturales.

De esta forma, de acuerdo con las estadísticas establecidas por el grupo Tabacuba, existe hoy un plan de 90 hectáreas de tabaco tapado, 2 300 de sol ensartado en las llamadas vegas de segunda, 140 de sol palo, 250 de Virgina y 320 de Burley.

En el caso de los aposentos para resguardar las hojas, el territorio debe tener listos 405. De ellos, ya se erigen cerca de 340, gracias al apoyo de diversos factores y empresas como la Forestal.

“En esto son importantes los convenios y compromisos establecidos de forma intersectorial. También hay que mencionar que hemos aprovechado al máximo nuestro propio sistema maderero sobre la base de eucaliptos, que si vamos a ser sinceros, en su inicio los campesinos mostraron un poco de resistencia, pero ahora es bien aceptado”.

INCENTIVOS PARA UNA BUENA CAMPAÑA

Con la creación de nuevos aposentos la campaña está asegurada Foto/ Pedro Lázaro Rodríguez Gil

A la pregunta sobre si la presente sería una buena contienda o no, el titular de la Empresa consolareña admitió tener confianza en las acciones y contrataciones realizadas para garantizar la siembra.

Además, expresó que existe un incentivo adicional, y es que todo el tabaco sol de las vegas de segunda será bonificado.

“Esta variedad antes no se bonificaba y representaba más del 70 por ciento del plan de siembra de nuestra Empresa. Años atrás, los campesinos no cobraban MLC por esa hoja. Ahora la tendencia es que no se les va a descontar ningún recurso en esa moneda, pues todo el gasto en el que incurran será en moneda nacional.

“Por supuesto, esto ha dado al traste con que muchos más campesinos muestren un interés marcado y real en el tabaco. Quizás la medida haya llegado un poco rezagada en el tiempo y no hayamos tenido el despegar de otras empresas similares, pero hay confianza en que más se sumarán.

“Nosotros consideramos que esta campaña va a ser mucho mejor que la anterior, pues tenemos más deseos y existe mayor voluntad por parte de los productores de alcanzar buenos y mejores rendimientos.

“Algo meritorio es también que, desde nuestra presidencia, se protege a los productores de tabaco, ya que se les potencian cultivos como el frijol, el arroz y otros, para los cuales se les garantiza su paquete tecnológico y un respaldo en recursos y divisa. Igualmente, es necesario que se conozca que poseemos en nuestros almacenes la totalidad de los fertilizantes para las hectáreas contratadas, asimismo, tenemos la gran mayoría de los plaguicidas y pesticidas necesarios”.

Por si lo anterior no fuera suficiente, gracias a una nueva directiva desde la dirección del país, ya se comenzó a efectuar la venta directa de combustible a productores y cooperativas, siempre de acuerdo y en dependencia con las áreas que vaya sembrando cada quien.

Por otra parte, se incrementaron las entradas de equipos relativos a sistema de riego con motores de combustión modernos, electrobombas y demás.

Ahora bien, sin desechar lo anterior, la Empresa Integral y de Tabaco consolareña se ha enfocado en cambiar la matriz energética de este sector, que es algo por lo que el país aboga.

“Tenemos con energía alternativa 17 posiciones que cubren alrededor de 53 hectáreas de tabaco, y próximamente se instalarán nueve posiciones más. Así ha sido del mismo modo con nuestras escogidas, de las cuales 12 ya gozan de sus sistemas fotovoltaicos, y trabajan a tiempo completo con la energía que generan estos sistemas”.

RETOS Y DERROTEROS

Quizás para algunos entendidos, todo lo anterior no es suficiente, pues al comparar las actuales contiendas con las de años anteriores, las cifras son mucho menores.

Sobre este apartado, también se interesó nuestro semanario, pues Consolación, de forma histórica, era puntera y vanguardia en el apartado del tabaco; sin embargo, al adjuntarse la parte de cultivos varios, se comenzó a gestar un movimiento un tanto negativo a criterio de los especialistas.

“En este sentido, si hablamos con sinceridad sobre los cultivos varios, es cierto que aportamos un volumen inmenso de los mismos, ya que la mayor parte de lo que se consume hoy en el territorio es de nuestras tierras.

“Pero en eso está el problema. La realidad es que la mayoría de los cultivos varios en la actualidad han alcanzado precios muy altos y llamativos para cualquier campesino. Además, desde el punto de la fitotecnia, sus atenciones culturales distan mucho del tabaco y son mucho más fáciles.

“A ello súmese que esos cultivos necesitan muy poca mano de obra adicional, y al final del día, sus dividendos son súper atractivos. De ahí la razón que se hayan incrementado las áreas de cultivos varios y decrecido las de tabaco.

“A mi juicio, lo primero es terminar con el tabaco, y después los demás cultivos, y para nada estoy diciendo que la alimentación no es importante, pero es necesario recordar que el tabaco es nuestra identidad y nuestra cultura, es el cultivo insigne de la provincia. Por ello, es necesario buscar un equilibrio con el que se gane en los dos apartados”.

En un breve sondeo, se notó la disposición, entrega y dedicación de cada campesino al compromiso tabacalero. No obstante, a criterio de los especialistas, todavía falta mucho por lograr desde el punto de vista de la contratación y a la hora de situar al cultivo como eje principal.

Por último, algo que todavía preocupa, aunque hay un margen de tiempo considerable, es la existencia de cujes para el ensarte, pues la Empresa necesita cerca de 1,5 millones de estos.

“No es algo que podamos dejar de la mano, porque de menospreciarlo, llegaría el momento en que tendríamos completadas todas las casas de cura y el tabaco estaría en el campo.

“No nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos llegado hasta la provincia de Camagüey para hacer conciliaciones y compromisos de trabajo que nos aseguren dichos cujes”.

Esto es algo que la propia Empresa conoce y domina muy bien, ya que según sus estimaciones, en los bosques del territorio quizás puedan existir cerca de 350 000 cujes.

Para finalizar, el directivo concluyó al decir que se esperan rendimientos de poco más de 1,2 toneladas por hectárea, que si bien son un tanto discretos, son la norma real de las tierras a sembrar. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista un margen de recogida un tanto mayor, pues se trabaja para ello, y sin triunfalismos de ningún tipo, por lo que Consolación del Sur debe tener una pequeña, pero excelente campaña tabacalera.