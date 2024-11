Con marcador final de 4-8, la selección cubana de béisbol fue derrotada este jueves por su similar de Corea del Sur en la segunda aparición en el tercer torneo Premier 12, durante un partido discutido en el Tianmu Stadium de Taipéi.

El equipo cubano, derrotado en su debut por la escuadra de República Dominicana, no pudo tomar venganza ante unos asiáticos que los vencieron en las dos ediciones anteriores y sus posibilidades de acceder a la siguiente ronda se redujeron considerablemente.

Los surcoreanos, derrotados la víspera por los locales de China Taipéi, fabricaron un paquete letal de seis anotaciones en el segundo episodio, cuatro de ellas remolcadas por un bambinazo con las almohadillas repletas de su antesalista y tercer madero Kim Doyeong, ante un lanzamiento del abridor Liván Moinelo.

El zurdo, serpentinero más efectivo en esta temporada de la Liga del Pacífico en el béisbol profesional japonés, apenas pudo trabajar un par de entradas y se fue a la banca con cuatro imparables permitidos, dos boletos concedidos y un pelotazo propinado.

Yusniel Padrón colgó tres argollas en la pizarra antes de dejar en el sexto a un corredor en base por boleto, que anotaría minutos más tarde empujado por un cohete de Wonjun Choi ante un envío del relevista Pavel Hernández.

En el séptimo apartado Doyeong volvió a lucir el poder de sus muñecas al desaparecer la esférica por segunda ocasión en el pleito, aún con el espigado Hernández en la lomita.

El diestro Andy Vargas terminó retirando en fila a cinco contrarios, cuatro de ellos por la vía del ponche, pero ya era muy tarde para una reacción de su tropa.

En el octavo salieron de su letargo ofensivo, y después de compilar de 16-3 con hombres en circulación y dejar a 10 fríos en los sacos, conectaron bambinazos consecutivos Yoelquis Guibert y Rafael Viñales ante el rescatista Taekyeon Kim, para maquillar el marcador.

Bee Gwak, abridor de los surcoreanos, se fue sin decisión después de caminar una ruta de cuatro capítulos inmaculados y su sustituto Hyeongjun So sacó cinco outs para anotarse el triunfo.

El próximo partido de los cubanos será el sábado a las 12:00, hora local (viernes 23:00 en Cuba) frente a la selección de Australia.

