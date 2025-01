Este 18 de enero cierra la convocatoria del Premio La Gaveta 2024, convocado por la revista homónima de arte y literatura en Pinar del Río, una publicación con más de 20 años de experiencia en la visualización del panorama artístico y literario de la provincia y el país.

Con el apoyo de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), la nueva edición de la iniciativa invita a pensar el impacto de las plataformas digitales en la forma de convocar, promocionar, presentar y cubrir los eventos de arte.

Los interesados deben presentar un libro (no menos de 40 cuartillas y no más de 80) en el que reflejen opiniones sobre sucesos de cualquier manifestación de las artes, acaecidos entre enero y diciembre de 2024. Según especifica la convocatoria, los textos en concurso podrán ser inéditos o no, pero no deberán estar comprometidos con ninguna editorial.

Las obras en concurso son recibidas vía correo electrónico a la dirección lagavetaahs@gmail.com o mediante la dirección postal Casa del Joven Creador, Martí no.133A, entre Colón y Calle Nueva, Pinar del Río, Cuba. CP 20100.

El Premio La Gaveta está destinado a escritores, periodistas y críticos cubanos, menores de 35 años, sean miembros o no de la AHS. Los resultados se darán a conocer el próximo 1 de febrero, mientras que la premiación tendrá lugar en el Pabellón Cuba, como parte de la Feria Internacional del Libro de La Habana.