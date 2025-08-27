Médicos del Hospital Nacional Muhimbili publicaron recientemente un caso clínico inusual en la revista científica National Library of Medicine, de Tanzania

Si pensabas que ya lo habías visto todo, regresemos hoy a la dimensión inaudita. Un hombre tanzano que acudió al hospital quejándose de dolor y pus en el pezón derecho se sorprendió al descubrir que llevaba ocho años conviviendo con una gran hoja de cuchillo alojada en el pecho.

Médicos del Hospital Nacional Muhimbili publicaron recientemente un caso clínico inusual en la revista científica National Library of Medicine. Escribieron sobre un sujeto de 44 años, generalmente sano, que acudió al hospital con un historial de 10 días de pus blanco en el pezón derecho.

Negó tener dolores o dificultad para respirar, tos o fiebre, pero al preguntarle si tenía algo destacable que contar a los médicos, recordó un altercado violento ocho años antes, durante el cual sufrió cortes en la cara, la espalda, el pecho y el abdomen.

Los médicos lograron suturar las heridas en aquel entonces, y había vivido una vida prácticamente sin incidentes, hasta que su pezón comenzó a supurar pus. Incapaces de determinar la causa de la infección, los médicos solicitaron una radiografía y se sorprendieron al ver una hoja de cuchillo gigante alojada en su pecho.

La radiografía lateral inicial mostró un objeto metálico retenido en la parte media del tórax, con opacificación circundante que probablemente representa un hematoma loculado en resolución o crónico, o fibrosis postraumática, una secuela de la puñalada del paciente, escribieron los médicos en su estudio de caso.

De alguna manera, la hoja del cuchillo, que había entrado por la escápula derecha, logró milagrosamente eludir cualquier órgano importante. En el momento del altercado del hombre, hace ocho años, el hospital donde fue atendido no tenía medios para realizar una investigación radiológica, y como no refirió dolor después de que sus heridas cicatrizaron, nadie se molestó en investigar más a fondo.

Aún más extraño es que el cuchillo no le causó molestias al paciente durante tanto tiempo. El pus se debía al tejido muerto acumulado alrededor del objeto, según reseñó el diario digital Dodomamedia.ac.tz.

Tras el impactante descubrimiento, el cuchillo fue extraído cuidadosamente durante la cirugía junto con el tejido muerto y el pus. El paciente pasó 24 horas en terapia antes de ser trasladado a la sala general durante otros 10 días. Su recuperación fue satisfactoria y los controles posteriores transcurrieron sin incidentes.