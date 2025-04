“Desde provincia se puede hacer buen teatro y puede ser esto visibilizado en el contexto nacional”, consideró la actriz y directora escénica Yuliet Montes Velarde, a pocos días de haber sido galardonada con el Premio Omar Valdés, que otorga la Asociación de Artistas Escénicos de la UNEAC.

Yuliet Montes recibió el premio de manos de Yuris Nórido, vicepresidente de la UNEAC

“Se puede hacer muchísimo más con los recursos que tenemos, con las escaseces que a veces tenemos, solamente hace falta una visión más ordenada, más coherente, quizás una mayor promoción de los espacios que tenemos y un apoyo más direccionado hacia esos espacios”, enfatizó.

El nuevo lauro confirma a Montes Velarde entre las más destacadas figuras de la escena en Cuba y por ende, en Pinar del Río, provincia a la que ha consagrado su arte desde Teatro De La Utopía, agrupación de la cual es fundadora junto a Reinaldo León Coro, su director.

Poseedora también de otros importantes lauros como el Rubén Vigón y la placa Avellaneda, la actriz insiste en que “el trabajo de un artista escénico no es algo individual; es decir, si no tengo un director excepcional como lo es Reinaldo, un director escénico, un luminotécnico… el resultado no fuera el mismo”.

Yuliet también es responsable en gran medida de la imagen de las obras de Utopía. Pero, sin dudas, ha sido su trabajo actoral lo más distintivo. Halagada por la crítica y aplaudida por el espectador. En escena se le puede ver como pez en el agua, en un ambiente y conexión especiales.

“Cada espectáculo y cada personaje es diferente, al principio uno se siente un poco atada a las cadenas de acciones que te plantea el director; pero a medida que ese proceso va avanzando y que uno como actor empieza a ordenarse y apropiarse de todas esas partituras e indicaciones, llega el momento en que uno se siente dueño y te sueltas y comienzas incluso a proponer cosas nuevas.

“El proceso de creación es una búsqueda, que te tiene que motivar como actor. Para mí trabajar es una diversión. Yo agradezco a la vida y agradezco a todo lo que me circunda, por permitirme trabajar en lo que me gusta”, contó.

Además del Premio Omar Valdés, la artista recibió recientemente la distinción por el 65 aniversario del Teatro Nacional de Cuba, alegrías que coinciden con el 20 aniversario de su conjunto teatral.

(Con la colaboración de Ángel Felipe Machín)