En Asunción se pudo evaluar la reserva deportiva, y se conquistaron 17 plazas para los Panamericanos de Lima-2027

Con la satisfacción que genera cumplir con «los principales objetivos identificados para este evento, reiteramos el agradecimiento a todos los que contribuyeron a garantizar nuestra presencia», como resultado de la prioridad que le fue asignada en medio de las conocidas limitaciones.

Así se lee en la Declaración Cubana a los II Juegos Panamericanos Junior, recién finalizados en la ciudad paraguaya de Asunción, en la cual el futuro del deporte del país terminó en la séptima posición, con 19 preseas de oro, 13 de plata y 15 de bronce.

«Pese a descender del quinto lugar ocupado en la versión de Cali-Valle-2021, cuando nuestro medallero sumó 29 oros, 19 platas y 22 bronces, el balance general se ajusta a lo previsto, dada la conjunción de factores como la no convocatoria de deportes que entonces aportaron, la ausencia por enfermedad o lesiones de figuras llamadas a imponerse y el nivel reinante en la lid», destaca el texto.

Más allá de considerar positivo el saldo de podios, y la ubicación en el medallero, la Delegación considera que se concretó el propósito de evaluar a destacados exponentes de nuestra reserva, y es muy importante la conquista de 17 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima-2027: 16 individuales y una colectiva.

Esos cupos los aseguraron el atletismo (8), las luchas (3), el canotaje (1), el judo (1), el levantamiento de pesas (1), el taekwondo (1), los clavados (1) y el voleibol (1).

«Nos enorgullece afirmar que siempre primó la voluntad de victoria, la disciplina y la vergüenza deportiva, y nuevamente quedó demostrada la valía de las alianzas de nuestros colectivos técnicos con la red de colaboración científica del organismo y otras instituciones, esta vez con peso adicional, para mitigar las carencias que afectaron la preparación», sobresale en el texto.

Consideró también que, pese a lógicas insatisfacciones, no siempre resultantes de situaciones objetivas, lo vivido ratifica la solidez de la estructuración del sistema deportivo cubano, golpeado en muchos ámbitos por el bloqueo económico, comercial y financiero sostenido por Estados Unidos, desde donde –además– se diseña y asegura la maquinaria subversiva que presta especial atención a este sector.

Hace una mención especial para la canoísta Yisnoly López, quien «regresa a casa como nuestra máxima medallista, con tres coronas (c1-200 m, c2-500 y c2-500 mixto) y un bronce (c1-500); la coronación de la luchadora del estilo libre Yaynelis Sanz (57 kg), también reina hace cuatro años, el cuarteto de récords para los Juegos impuestos en el atletismo, y la nueva marca nacional en la natación».

«A solo días del inicio del curso escolar, cuando aulas y escenarios de entrenamientos de la enseñanza deportiva volverán a activarse, la mirada se dirige ahora hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo- 2026, siempre orgullosos del privilegio que representa representar a la Cuba de Fidel, que convirtió al deporte en derecho del pueblo como parte de la obra de que somos frutos», aseguró la Delegación. (Redacción Deportiva)