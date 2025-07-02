El acto provincial por el inicio de la jornada de verano 2025, tendrá lugar este sábado cinco de julio, a las nueve de la mañana, en el campismo Dos Hermanas del municipio de Viñales, aunque en todos los territorios también se realizarán actividades para marcar el comienzo del período vacacional.

La Integración será la clave para aprovechar las posibilidades existentes en cada comunidad y ponerlas al servicio del disfrute de niños, adolescentes y jóvenes, con la utilización de instalaciones deportivas existentes en las escuelas, juegos de participación y el acompañamiento de proyectos socioculturales, así como artistas aficionados de las diferentes demarcaciones.

Juana Véliz Ríos, coordinadora de programas y objetivos en el Gobierno Provincial, señaló que la jornada se realizará “con lo que tenemos”, entre las fortalezas identificadas están los instructores de arte, activistas de las direcciones municipales de Deportes y junto a las entidades estatales y organismos con mayor encargo en la etapa estarán los actores económicos privados, quienes también tienen una cuota de responsabilidad social.

En un contexto adverso, marcado por la crisis energética, se aúnan voluntades con el fin de crecerse ante las adversidades y propiciar sano esparcimiento a toda la familia.

Los centros de gastronomía tienen el reto de incrementar elaboraciones, tanto para mitigar el déficit de combustible en los hogares para la cocción de alimentos como para ganar en variedad y accesibilidad.

Promover actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza, la visita a sitios de valor histórico en las localidades y un acercamiento a la lectura se suman a los objetivos de la temporada.

Ferias literarias en comunidades costeras, competencias de baile de casino, rodeo, y presentaciones de la Brigada José Martí (BJM) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS), marcarán el inicio de esta jornada de verano.