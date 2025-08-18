En septiembre comenzará la 64 Serie Nacional de Béisbol. Ya fue dada a conocer la nómina de los Vegueros de Pinar del Río, equipo que participará en el torneo, bajo la dirección de Alexander Urquiola, quien habló de los entrenamientos y metas para esta edición.

“Decidimos trabajar dos semanas con el área de los lanzadores y los receptores, como una preparación previa que permitiera realizar ajustes antes de comenzar a jugar y lograr el team work, que es lo más importante para enfrentar este campeonato.”

– ¿Cuál es el apartado dentro de la novena que requiere de un entrenamiento más fuerte?

“Nosotros siempre trabajamos de forma general, fortaleciendo -sobre todo- el área del picheo, por el déficit que tenemos debido a que algunos lanzadores clave del equipo están de contrato, y ahí debemos reforzar un poquito más la estrategia.

“Y también, el área de los jugadores de cuadro, algunas que otras posiciones queremos reforzarlas, que es fundamental para el desarrollo del equipo durante la Serie.”

-¿Cree que la inclusión de los muchachos del equipo Sub-23 a la selección de Pinar del Río es una fortaleza para los vegueros?

“Sí, nosotros pensamos, y siempre le decimos a ellos que es significativa su contribución, todos son importantes dentro de la selección.

“Los éxitos que hemos logrado han sido así. Los muchachos nuevos tienen la capacidad suficiente -y la calidad- para aportar y tener un buen resultado.”

-Hablemos entonces del lanzador zurdo Frank Denis Blanco González…

“Ha venido mejorando a través de los últimos años. Como es lógico, hay algunos que lo hacen un poquito más rápido, otros se demoran más, pero la clave es siempre ir subiendo un escalón, en cada uno de los eventos.

“Él ha venido haciéndolo según lo que nosotros le hemos exigido, ha cumplido como otros muchachos también. Ya este año tuvo un buen campeonato Sub-23. Creo que puede aportar más a la causa de los Vegueros.”

-En la Serie 63 Pinar del Río fue el único equipo que se mantuvo invicto en todas las subseries. ¿Sucederá así este año?

“Ningún año se parece a otro. Nuestra mentalidad es prepararnos para la Serie y lograr el campeonato, como piensan todos los equipos, pero siempre yendo juego a juego y empezando por aquí por el entrenamiento.

“Lo fundamental ahora es enfocarnos, concentrarnos en la preparación del equipo y, como te dije, fortalecer algunas posiciones y -sobre todo- que ellos se diviertan, participen en la competencia y lo hagan lo mejor posible. Esa es la idea.”