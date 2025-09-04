En una de las fotos de aquel primero de septiembre de 1975, fecha en que se inauguró la Tania la Guerrillera está ella. Aquel día compartió de tú a tú con Fidel, y eso nunca lo olvida.

“Ese momento lo recuerdo siempre. Nosotros lo estábamos esperando aquí en las escaleras, sin embargo todos los estudiantes y demás que estaban aquí ese día estaban en la plaza empapados, y él nos dijo de forma jocosa: “¿Ustedes está secos, qué pasa que no se han mojado? Vamos a estar todos bajo la lluvia.

“Fue un día inolvidable para la historia, porque estuve junto al Comandante. Hoy hace 50 años de esa fecha, y quiero darle gracias a todo el que tuvo que ver con el remozamiento de la escuela para el inicio de este curso”.

Hay lágrimas y mucha emoción en la hoy maestra jubilada, Magalys Rojas Álvarez, ella era la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) del plantel en aquellos momentos, y pudimos conversar en el inicio del presente curso escolar en el Aniversario 50 de la escuela pedagógica.

“Yo comencé mi primer año en la nueve en Troncoso, y el segundo año lo iniciamos en la Tania, ya venía como presidenta de la FEEM, así pasé hasta el tercer año, en el que comencé las prácticas docentes.

“Me gradué de maestra de Primaria y me jubilé con 42 años de experiencia. Tuve la oportunidad de cumplir misión en Angola por dos años y siempre trabajé en la carretera de Mantua y en el pueblo de Guane, porque soy de allá”.

Los centros Leopoldo Pérez, el internado Nguyen Van Troi, el Julio Antonio Mella, y el Programa Educa a Tu Hijo saben de su trayectoria laboral.

“Ser maestra significó mucho para mí, porque a través de nosotros es que se forman las nuevas generaciones, somos los encargados de formar a todas las demás profesiones, y para mí fue un orgullo dedicar mi vida a esa profesión”.

Recomienda para sembrar la vocación en la nuevas generaciones comenzar desde edades tempranas con círculos de interés, con conversaciones que les informen y orienten.

“Me siento satisfecha y con el deber cumplido. La Formadora tenía en aquellos tiempos un ambiente lindo y juvenil, teníamos mucha humildad.

“Conservamos las amistades de aquellos tiempos, aun hoy nos reunimos varias veces y somos hermanos, compartimos, hacemos anécdotas y son momentos muy lindos los que pasamos.

“El claustro de profesores de aquellos tiempos era muy bueno, eran maravillosos educadores, y muy importante la directora Humbelina Fernández Acosta, que los guio y dirigió todo el tiempo”.

Son las personas las que hacen la historia, y la pinareña Magalys Rojas Álvarez, es parte del nacimiento de la escuela Tania la Guerrillera y es una de las protagonistas de la Educación en la más occidental de las provincias cubanas.