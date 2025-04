Cuando se cumplen los 64 años de la OPJM y los 63 de la UJC, mucho camino queda por desandar todavía para que representen a la diversidad de pioneros y jóvenes que crecen en el país; mas no son estáticas, aseguran sus integrantes

Foto/ Dorelys Canivell Canal

Recientemente tuvo lugar la asamblea de los pioneros 64 Aniversario, encuentro que cerró una jornada de debates que inició en cada colectivo y brigada y, ahora, luego de la cita provincial, tendrá un espacio a nivel nacional.

Los pinareños estarán representados por un grupo de pioneros y guías base destacados en el quehacer de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), que precisamente, hoy, está de cumpleaños.

Celebra su aniversario 64 junto a los 63 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ambas van de la mano, porque cada joven lleva consigo un pionero, un sueño de niño, el recuerdo de la infancia y de algún maestro.

Ejemplo de madurez dieron los participantes en la asamblea provincial el viernes pasado. Al decir de Sucely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido, fue un encuentro a tono con su tiempo, con sus muchachos: “En medio de muchos desafíos y limitaciones que tiene el país, los pioneros han respondido a ese llamado de tener una participación activa en el fortalecimiento de la Revolución, de la economía; a participar desde el estudio y el trabajo; a decir desde el hacer, siempre con una visión colectiva, para aportar aquello que Cuba y Pinar del Río necesitan en aras de una mejor sociedad”.

Entre los reclamos más importantes estuvieron el de incorporar contenidos de Historia de Cuba en los grados séptimo y octavo de Secundaria Básica, fomentar los matutinos, la visita a tarjas y monumentos de la localidad, dialogar con miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, potenciar las casas de estudio, así como abordar en el aula temas relacionados con el embarazo en la adolescencia, la prevención de drogas y el papel de las nuevas generaciones en los proyectos de soberanía alimentaria.

Al respecto, Leandro Hernández Escobar, de San Juan y Martínez, señaló que su municipio, eminentemente agrícola y con una responsabilidad extraordinaria en el cultivo del tabaco, tiene también un compromiso con la siembra de viandas, hortalizas y vegetales que contribuyan a la alimentación del pueblo y de los pioneros en las escuelas.

Agregó que realizan acciones para fomentar en los estudiantes el interés por el tabaco, pues se obtiene allí la mejor hoja de Cuba y del mundo.

Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Pinar del Río, comentó, al término de la sesión, que estos fueron días de aprendizajes. A la vez, actualizó sobre algunos temas de valor para los pioneros como la situación constructiva de las escuelas que fueron dañadas por huracanes en la última etapa.

De las más de 600 que sufrieron perjuicios, la mayoría se ha ido recuperando con el esfuerzo y la cooperación de muchas manos: campesinos, entidades, trabajadores de Educación y la familia, expresó. “En estos momentos aún restan 53 por ser reparadas y están contempladas en el plan de la economía”.

Clasificó la asamblea de profunda, dinámica, un espacio para conquistar el futuro, dijo.

Foto/ Dorelys Canivell Canal

UNA JOVEN DE 63 AÑOS

A la par de los festejos por las asambleas pioneriles en cada colectivo estudiantil, Pinar del Río preparaba desde hace varias semanas el cumpleaños de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Al cierre de esta edición, se desarrollaban las actividades centrales, alrededor de una gran acampada en el municipio de Viñales, en tanto, el acto provincial tuvo lugar este miércoles, en San Juan y Martínez.

“La sede fue San Juan a partir de todos los resultados que la organización ha cosechado allí, con una estructura sólida, perspectivas de seguir creciendo sus filas y con un trabajo sostenido en el funcionamiento interno”, explicó Leyanis Carmona Díaz, secretaria de la UJC en la provincia.

Además, precisó que las actividades por el aniversario 63 están dedicadas al sector tabacalero, por lo que este renglón representa para la economía del país y de la provincia.

Al hacer una valoración crítica de la organización, Carmona Díaz opinó: “En la medida en que seamos capaces de articular los movimientos juveniles y las organizaciones estudiantiles, podremos borrar ese cliché de que la UJC se resume en cumplir con la cotización y la reunión.

“Es algo, dijo, que en esta etapa de la implementación de la Estrategia de fortalecimiento para el presente y futuro de la organización se ha intencionado.

“Hoy se percibe un mayor protagonismo de la FEU, de la FEEM y de los movimientos, no solo en el espacio de los colectivos estudiantiles, de la universidad, sino también en la comunidad y en los centros laborales.

“Esos son retos que todavía tiene la UJC, en los que hay que seguir trabajando, para que de verdad sea la organización que representa a nuestros niños, adolescentes y jóvenes”.

La UJC aglutina toda esa juventud diversa, con pensamientos diferentes, pero que siempre tiene como principio el de continuar defendiendo a Cuba.

OTRAS VISIONES

Sobre el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas reflexionaron otros jóvenes, también a propósito del aniversario.

El joven bombero Yorlay Mendieta Echevarría, quien integra el Comando Provincial, asegura que se presta un servicio a la sociedad y hay que hacerlo lo mejor posible: “La UJC está en diferentes frentes: productivo, educacional, científico, de la salud y también en este. No estamos solos si hay un incendio o una persona en peligro. Prestamos ayuda siempre que nos llaman, y de eso va también la Juventud”.

Griseida María Pérez Martín, profesora del departamento de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, presidenta de las Brigadas Técnico Juveniles desde 2018 en este centro y miembro de su Comité Primario de la UJC, alega que en no pocas ocasiones los jóvenes rechazan ocupar cargos, no por negativa o porque no les interese, sino porque otras tareas ocupan su tiempo a la par del estudio, muchas veces, de carácter económico.

“Creo que cada uno define sus prioridades, pero la UJC debe parecerse a su tiempo y la economía transversaliza las decisiones de nuestros muchachos, que son estudiantes, pero tienen, igualmente, otras responsabilidades, entre ellas, a veces, la de mantener a la familia, y la organización tiene que estar presente también para estos jóvenes, debe funcionar para ellos”.

Miles de criterios giran en torno a cómo debían funcionar, qué debían proponer sus miembros a lo interno para dinamizar desde la organización la vida de las nuevas generaciones, y conseguir desde ella trazar una brújula para todos, al menos para aquellos que les guste andar, proponer, crear, transformar.

Llena el espíritu ver a los pioneros velar por sus derechos y ser propositivos, compartir esas experiencias de ayudar al compañero de aula que no lleva una merienda, o alcanzar las libretas al que está enfermo y no puede asistir a la escuela.

Da regocijo ver a los jóvenes entusiasmados en sus actividades, como a los de la “Hermanos Saíz”, que con todos sus movimientos juveniles y estudiantiles al frente, celebran esta semana los Juegos Guamá, y lo hacen desde la convicción más profunda de que la UJC está para impulsar al país.

Hay jóvenes, como decía Yorlay, en todos los frentes, porque Cuba los necesita allí, donde son más útiles, más necesarios.