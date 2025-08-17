El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó los actos por el centenario del primer Partido Comunista de Cuba, fundado en 1925 por Carlos Baliño y Julio Antonio Mella como vanguardia de las luchas obreras y antiimperialistas

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó las conmemoraciones por el centenario del primer Partido Comunista de Cuba, surgido en las luchas obreras, anticoloniales y antimperialistas de los años 20 del pasado siglo, bajo el liderazgo de Carlos Baliño y Julio Antonio Mella.

Asumido como un hito de profunda significación histórica, política y revolucionaria para el pueblo cubano, las celebraciones por la fundación de la organización, el 16 de agosto de 1925, tuvo como sede el Memorial José

Martí, en la Plaza de la Revolución.

Rigoberto Santiesteban Reina, director del Instituto de Historia de Cuba, recordó que la creación del Partido se inspiró en el ideario martiano y marcó el inicio de un camino de resistencia y transformación social que, décadas después, se consolidaría con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959.

«Esta fecha, añadió, se erige también como un llamado a la acción para las nuevas generaciones de cubanas y cubanos, y representa un puente entre el legado de lucha de sus antecesores y los desafíos del presente».

La conmemoración fue guiada por una clase magistral del Doctor en Ciencias Elvis Raúl Rodríguez Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, en la que hizo un

recorrido por los hechos, antecedentes y trascendencia para las luchas patrias del primer Partido Comunista de Cuba.

Participaron en la celebración el miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra; los miembros del Comité Central Humberto Camilo Hernández Suárez, jefe del Departamento de Política de Cuadros, y Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, además de otros dirigentes del Partido, la UJC y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

El Presidente cubano también inauguró una exposición de fotos y carteles sobre el centenario de la primera organización marxista-leninista en la Isla; previamente, recorrió la muestra Toda la gloria del mundo, exposición fotográfica de Alex Castro, inaugurada el pasado 13 de agosto en el Memorial José Martí, en homenaje al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.