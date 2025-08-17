Flyoobe es una nueva herramienta de terceros que supera la imposición de requisitos de hardware de Windows 11 y añade otras funciones de interés como aligerar la carga del sistema, usar cuentas locales y personalizar la instalación.

Ya sabes que el final del ciclo de vida de Windows 10 y el aumento de requisitos de Windows 11 puede dejar en el limbo a una millonada de equipos: hasta 400 millones de PCs. Para esos casos, Microsoft recomienda la compra de equipos nuevos con Windows 11 con lo que ello supone para tu presupuesto. La cuestión es que esos equipos funcionan perfectamente y sería una lástima tirarlos a la basura por los simples intereses comerciales de una compañía determinada.

La mejor opción en esos casos es pasarse a Linux, un sistema moderno y eficiente, totalmente gratuito, y el proyecto más importante del movimiento de código abierto mundial. Si aún así quieres pasar a Windows 11, incluso teniendo PCs incompatibles (según Microsoft) hay herramientas de terceros que los solventan perfectamente.

Flyoobe, requisitos de hardware y más

Esta nueva herramienta ha sido desarrollada por el creador de Flyby11, un software específico para superar los requisitos de hardware de Windows 11, pero sin más opciones de personalización. «Entendiendo que omitir las comprobaciones de hardware era solo la mitad del camino, necesitábamos una solución de configuración completa que respetara tus preferencias, no los valores predeterminados de Microsoft», explica el desarrollador.

Y esa es la motivación para crear Flyoobe. Su nombre ‘oobe’, traducido como ‘experiencia lista para usar’ ya nos indica por donde van los tiros. Como otras herramientas de su tipo se trata de crear un medio de instalación (USB recomendado) o realizar una instalación directa que supere los requisitos de hardware en cuanto al módulo TPM, el Arranque Seguro y la lista de CPUs de Microsoft.

Además, Flyoobe añade la posibilidad de creación de cuentas locales y no las ID de Microsoft que la compañía también impone para que termines contratando sus propios servicios y aplicaciones y no los de la competencia. Hay otros métodos para hacerlo, pero viene bien que se incluya directamente en este creador de medios.

Otro apartado interesante es el de desinstalación de software basura y otras aplicaciones innecesarias que Microsoft incluye en la opción por defecto, desde Bing a Zune, pasando por el Copìlot si no quieres IA.

También añade otro capítulo con la posibilidad de instalar software popular que seguramente te sea más útil. O, al menos, dejarte que seas tú quien decidas el software que usas.

Adicionalmente, ofrece varias opciones de personalización de temas o de los modos claro/oscuro y la posibilidad de instalar otras opciones de personalización. Incluso cuenta con una opción para mantener Windows 10 hasta 2026 usando el programa ESU.

Tiene buena pinta este Flyoobe. Su interfaz de usuario es moderna, atractiva y fácil de usar, pero por dentro hace su trabajo de manera automatizada. Software gratuito y de código abierto, está disponible en GitHub.