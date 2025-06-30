El lanzador pinareño Frank Denis Blanco González lidera hoy varios departamentos de la Serie Nacional de Béisbol para menores de 23 años (sub-23), resultado conseguido, como él mismo califica, a base de constancia.

Cuatro ganados en igual cantidad de juegos lanzados, 28 ponches y un promedio de carreras limpias de 0.42 ponen al zurdo en la mira de un torneo que constituye oportunidad de brillar para los jóvenes talento.

Me preparé desde la III Liga Élite (4-0); antes de eso, en el Torneo de Clubes Campeones; y en la Serie Provincial, y todos esos eventos me permitieron llegar aquí en forma y con buena preparación, explicó a la Agencia Cubana de Noticias.

Apoyado en el control, principalmente, asegura que a partir de ahí traza la estrategia, en dependencia del rival y respaldado por el estudio de contrarios.

También trabajo mucho con el psicólogo y hacemos el enfoque de los picheos en dependencia de como estén los lances míos, precisó Blanco González, de 22 años de edad.

Desde que tenía seis años el natural del municipio de Pinar del Río comenzó en el béisbol, gracias a su tío, y desde entonces ha transitado por diferentes categorías, con resultados notables.

En 2017 vistió la camiseta de Cuba en el Panamericano sub-15, celebrado en Colombia, donde se colgó el bronce y logró tres victorias sin derrotas, incluida la de la discusión del tercer puesto.

Fue refuerzo de la provincia de Sancti Spíritus en el sub-18, bronce en la edición anterior del sub- 23 bajo las riendas Donald Duarte y oro en el Torneo de Clubes Campeones, también dirigido por el Lobo pinareño.

Igualmente, integró la nómina de los Vegueros de Pinar del Río en la LXIII Serie Nacional de Béisbol, en la que quedaron subcampeones, y finalizó con cinco sonrisas y dos reveses.

Ha sido un camino difícil que requiere mucho esfuerzo y sacrificio personal y de la familia- apuntó-; te encuentras personas que te apoyan y otras, te frenan.

Siempre he escuchado a los jugadores de más experiencia, lanzadores y bateadores; sobre todo los consejos de Erly Casanova, de quien he aprendido muchísimo, aseveró.

Para lo que resta del sub-23 tengo que seguir enfocado, ayudar al equipo a lograr el primer objetivo que es la clasificación y de ahí vamos a optar por el campeonato, refirió.