Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, sostuvo hoy un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, como parte de su visita oficial al gigante asiático.

Según informa la Presidencia de Cuba, al recibir a Díaz-Canel en el Gran Palacio del Pueblo, de Beijing, la capital, el también Secretario General Partido Comunista de China (PCCh) le agradeció su asistencia, este miércoles, a la conmemoración por el aniversario 80 de la victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa.

🇨🇺| El presidente @DiazCanelB se reunió este jueves en Beijing con el presidente de #China, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo.



Sostuve una productiva reunión con el compañero Xi Jinping, Secretario General PCCH y Presidente de #China, a quien agradecí profundamente por su implicación personal y sensibilidad en el manejo de los temas de #Cuba y conducir el apoyo excepcional hacia nuestro país. pic.twitter.com/llXttJPHft — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 4, 2025

Cuba se honra de ser el primer país de América Latina y el Caribe en haber establecido relaciones con China, como también nos honramos con ser el primer país de América Latina y el Caribe que está construyendo una comunidad de futuro compartido con China, dijo el presidente cubano durante el intercambio.

Por su parte, Xi Jinping destacó que en los últimos años, la comunidad de futuro compartido China-Cuba se ha vuelto cada vez más profunda y sólida, lo cual se ha convertido en el carácter distintivo de «la amistad de hierro» entre los dos partidos y países, reseña la Presidencia.

En el marco del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas, el mandatario chino consideró que «ambas partes deben aprovechar esta oportunidad para llevar los lazos chino-cubanos a nuevas alturas, al mayor beneficio de ambos pueblos».

Al término del encuentro se anunció la firma de 11 documentos de cooperación, entre ellos, los relacionados con la Franja y la Ruta de la Seda, las consultas políticas, la cooperación práctica, los intercambios culturales y la Iniciativa para la Seguridad Global.

Díaz-Canel llegó este miércoles a Beijing, al frente de una delegación de alto nivel de Cuba, para la segunda parada de una gira oficial por Asia.

El recorrido inició el pasado domingo por Vietnam, y está previsto que termine en Laos.