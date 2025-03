Aunque se ha publicado bastante información acerca de la III Liga Élite, aún hay lectores que solicitan refrescar detalles cuando solo faltan horas para que entre en acción la serie Industriales- Pinar del Río el sábado 15 de marzo a las 2:00 PM en el estadio Capitán San Luis.

¿Cuál es la nómina definitiva de los Vegueros? ¿Entre qué lanzadores pudiera ser el duelo de esta primera subserie? ¿Qué posible alineación presentarían los Medias Verdes para el primer pleito? ¿Cuáles son las primeras subseries? Solo especulaciones podemos hacer para dar algunas respuestas, no hay comunicación oficial con la dirección del equipo más occidental.

¿Cuál es la nómina del conjunto occidental?

Afortunadamente esta novena no fue afectada hasta el momento por bajas después de solicitados los refuerzos, lo que si ha ocurrido en Industriales y Ciego de Ávila. Todos los refuerzos solicitados están con el equipo.

RECEPTORES: Jorge Yoan Rojas, Yasiel Agete. Yaidel Guerra

JUGADORES DE CUADRO: William Saavedra, Alexei Ramírez, Juan Carlos Arencibia, Tailon Sánchez, Dainier Gálvez, Lázaro Fernández, Rolando Martínez, Adriel Aldao

JARDINEROS: Yaser Julio González, Luis Pablo Acosta, Mario Lázaro Sánchez, Lázaro Emilio Blanco,Lázaro Páez, Frank Raúl González,

Yoany Moreno, Yasiel Andy González

LANZADORES: Erly Casanova, Frank Luis Medina, Yuniesky García, Geonel Gutiérrez, Raikol Suárez, Eduardo Santos, Mario Alejandro Valle, Genier Álvarez, Yan Carlos García, Gabriel Alejandro Cantero, Frank Denis Blanco, José Ángel García, José Antonio Sánchez

¿Cuál es la posible alineación veguera? Contando con la incorporación de Alexei y si no hay lesiones.

1- Juan Carlos Arencibia (3B)

2- Alexei Ramírez (1B)

3- Yaser Julio González (CF)

4- William Saavedra (D)

5- Yasiel Andy González (RF)

6- Tailon Sánchez (SS)

7- Dainier Gálvez (2B)

8- Frank Raúl González (LF)

9- Jorge Yoan Rojas (C)

Posibles duelos de pitchers

Sábado 15, Andy Vargas- Frank Luis Medina

Domingo 16, Pavel Hernández- Erly Casanova

Lunes 17, Yadián Martínez- Yuniesky García

Martes 18, Raymond Figueredo- Geonel Gutiérrez

Las primeras subseries

El conjunto que comanda Alexander Urquiola no está afectado en su calendario por la salida de los tuneros a la segunda edición de la Liga de Campeones que se jugará en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos. Las naves que tomarán descanso serán Granma, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba que tendrán sus desafíos con los Leñadores al final del torneo.

Las subseries de los pinareños

1- 15-18 de marzo VS Industriales (HC)

2- 20-23 marzo visita a Ciego de Ávila

3- 25-28 marzo viaja a Granma

4- 30-2 de abril recibe a las Tunas en el Capitán San Luis (última acción de los tuneros previo a la salida para México)

5- 4-7 de abril anfitrión de Santiago de Cuba en el Capitán San Luis

El 9 de abril comienza la segunda vuelta en este mismo orden: Industriales (VS), Ciego de Ávila (HC), Granma (HC), Las Tunas (VS), Santiago de Cuba (VS).