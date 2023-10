Con el inicio de la Serie Provincial de Béisbol en Pinar del Río se abre una puerta necesaria al espectáculo y al desarrollo de nuestro principal pasatiempo nacional. En cinco de los seis estadios pactados, el comienzo fue todo un éxito. Si algo distinguió este arranque fue la calidad de los choques y la amplia concurrencia de público, que ni la lluvia pudo opacar.

Con otras motivaciones adicionales como el triunfo de la Revolución Cubana y los 10 años del último título alcanzado por Vegueros en series nacionales, sobresale este evento, que en medio de las actuales limitaciones económicas que vive el país, se realiza en Vueltabajo.

El rescate de su formato original, la participación de una selección juvenil y la incorporación de hasta cinco refuerzos son algunas novedades de esta versión.

LA SERIE VA

Heriberto Suárez Pereda es un hombre soñador, que ama la tarea en la cual se desempeña. Hoy es comisionado provincial de este deporte. Si en los inicios mantuvo limitada la información a la prensa, luego del arranque beisbolero sostiene un diálogo franco, sin medias tintas y con oportunidad, lo que ayuda para que la afición de este sitio esté actualizada del nuevo reto.

“No ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Las autoridades gubernamentales y políticas han dado un seguimiento total a la Serie. Esto ayuda muchísimo, porque hay comprensión de la necesidad para la pelota pinareña, de rescatar este tipo de evento, que no es fácil organizar”, puntualiza.

20 partidos jugarán cada uno de los elencos en concurso. Solo los sábados habrá doble programación, en las dos zonas que se han dispuesto para ello.

“Tener dos zonas es muy positivo, porque puedes descentralizar la calidad. Por ejemplo, en la llave occidental están equipos de historia. Mantua, Pinar del Río A, San Juan y Martínez, San Luis y Guane, ellos ya saben lo que es levantar la corona. Claro, sin olvidar a Sandino que en la última versión fue el subcampeón. Por lo tanto, consideramos que es una llave muy pareja. Por otro lado, Consolación, La Palma, Minas y la incorporación de Viñales, con ese pitcheo fuerte que tiene, le dan también color a la pugna en el oriente. Sin descartar a los juveniles. Apostamos por ellos para que lleguen con mayor volumen de juego a su campeonato nacional.

EL ARRANQUE

Ya en la arrancada cada quien hizo lo suyo. Los favoritos no dieron margen a la duda y con autoridad Pinar del Río A ofreció el primer golpe de gracia a los tabacaleros de San Luis con dos victorias, una de ellas juego perfecto a dos manos, con Branlis Rodríguez y Orisbel Borges desde el box. De hecho, esta dupla fue seleccionada como la más valiosa de la primera jornada. Según el propio Borges, esta es una posibilidad para seguir preparando el futuro.

“Desde que me seleccionaron como refuerzo de Industriales el enfoque creció más. No he dejado de prepararme, juego la segunda categoría y las motivaciones ahora con la Serie son mucho mayor, todo el mundo quiere quedar campeón”.

Branlis es de poco hablar, solo asiente con la cabeza y flexiona el brazo de lanzar en signo de fortaleza, para mostrar que está entero. “Solo diré que vamos por más, este equipo puede lograr un sueño”.

SIN FANATISMO

Lázaro Emilio Blanco es el único director jugador de la Provincial. Hace más de 15 años que viste la franela verde, lo avalan como todo un experimentado. Aunque confiesa que pasó trabajo para completar su nómina, no se esconde para decir que con San Luis “hay que contar.

“Fue duro poder llegar a completar la nómina. Para nadie es un secreto que ya los atletas no están al doblar de la esquina. Las salidas del país por cualquier motivo, las decepciones de otros, y hasta las opciones para mejorar la vida son una de esas limitantes.

“Ya no estamos en tiempos en los que las cosas aparecían fáciles, ahora hay que pulirlas, la vida se ha puesto muy dura. No obstante, hemos conformado un equipo con el que hay que contar. Tenemos unos muchachos de refuerzo de Pinar, Juan Luis Hernández, ya lo vieron, tiró tres entradas y un tercio y dio ocho ponches. También está Raudel Padrón, otro talento desde el box, vamos a pelear y te puedo asegurar que no seremos segundos de nadie.

Leonel Francisco Pozo Brito es el nuevo director de Consolación del Sur, actual campeón provincial. Su equipo y el juvenil fueron los únicos que no pudieron iniciar en el arranque, sin embargo, sabe que aparecer como favorito implica mostrarlo en el terreno.

“Es un gran reto esta Serie en todos los sentidos. Hemos hecho un esfuerzo grande para llegar con lo mejor que contamos. Para nadie es un secreto que nuestro municipio es de los buenos de Pinar, pero eso hay que demostrarlo en el terreno. La preparación ha sido buena, por eso podemos afirmar que vamos en busca de estar en la etapa final”.

LUCES Y SOMBRAS

Para aspirar a un gran espectáculo, muchas aristas deben marchar como un reloj suizo. Pero la vida es más rica, y tiene siempre reservados sus espacios a los contratiempos. El tema transportación es uno de los tantos que deben ser solucionados con inmediatez, así lo reconoce Suárez Pereda.

“Sabemos las limitaciones que hay, pero si las autoridades locales hacen su papel, se preocupan, le dan el lugar que merece la Serie, las cosas salen. Hablamos de una cifra considerable de presupuesto, por eso hay que ejecutarlo como va. Consideramos que el problema mayor debe ser la transportación, por eso exigimos que todos los equipos estén temprano en los puntos de recogida, así la llegada a los terrenos se hace en tiempo, y los dobles juegos inician a las 10:00 a.m. como está pactado”.

La uniformidad de los equipos es otra de las deudas pendientes. ¿Dónde están los trajes de todos? ¿Por qué unos sí lo tienen y otros no?

“En ese tema orientamos que los integrantes del equipo Pinar del Río usen su chamarreta, y los municipios que cuenten con los trajes, que los usen también. Hay otros que no han podido lograr eso, pero al menos un pantalón deportivo y un pulóver han asegurado”.

Por su parte, Jeikel Otero, comisionado de Mantua, explicó que en su caso encargaron los trajes para conseguir la uniformidad.

“Para que todos lucieran igual, se vistió a todos con sus trajes, nosotros sabemos que eso también forma parte del espectáculo. El Inder hizo un gran esfuerzo y ahí están nuestros muchachos como debe ser, correctamente vestidos”.

Si bien este tema da para otro material periodístico, hay una realidad clara, algo no se hizo bien desde los municipios, cuando algunos presumen de su vestuario, y otros, parecen bailarines de carrozas en el carnaval por el cromatismo de su ropa.

LO TÉCNICO DECIDE EL FUTURO

Si bien es cierto que esta versión de la Serie Provincial usa el reglamento del último campeonato doméstico, hay elementos que deben aterrizar a nuestra realidad pinareña. No es posible que prospectos de calidad sigan “mirando los toros detrás de la barrera”. Joselian Cejas, uno de los comisarios técnicos, así lo afirma.

“Desde la comisión técnica hemos reforzado la idea de que aunque la Serie es competitiva, hay atletas que tienen sus regulaciones, otros que deben jugar más, porque si no, es un sueño decir que estamos asegurando el desarrollo.

“No es posible que se mantengan en la banca figuras que de aquí a unos años serán las principales de Pinar del Río. Para ello, los chequeadores tenemos ese encargo”.

LOS RESULTADOS Y LO QUE SE AVECINA

Ya en la primera jornada, la llave oriental contó con la superioridad de La Palma ante Los Palacios en par de oportunidades. Viñales hizo algo similar con las Minas a primera hora, pero la lluvia fue protagonista en el segundo, cuando también vencían a los norteños.

La llave oriental, la que más jugó, tuvo su rivalidad enconada desde el principio. En extra inning, Pinar del Río A se llevó el éxito frente a San Luis con juego perfecto a dos manos. Mientras que a segunda hora volvieron a brillar con Gabriel Cantero desde el box. Mantua dominó en par de ocasiones a los chicos de la Meca del Tabaco, para ratificar sus aspiraciones de estar en la etapa final. Por último, Sandino y Guane dividieron honores en tierras del consejo popular Las Martinas.

Este sábado continúan las acciones desde diferentes estadios beisboleros. Mantua recibe al súper favorito Pinar del Río A. San Luis será la sede de Sandino, y cierran las acciones con la visita de San Juan a Guane.

Por el apartado occidental los turísticos de Viñales se trasladan hasta Los Palacios, Consolación del Sur viaja hasta las Minas, y los juveniles en su parque de la Eide pinareña hospedarán al combativo elenco de La Palma.

Recuperar esta Serie es vital para el béisbol pinareño. Tocará hacerlo con muchas manos, creatividad y sapiencia. Desde aquí, se decide el futuro de la pelota, pero también se forja el presente inmediato.