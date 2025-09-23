Recibió Díaz-Canel a Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenco, presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

En el Palacio de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio la bienvenida a la Excelentísima Señora Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenco, presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.

Se trata de «una visita que renueva los históricos lazos de amistad entre nuestros gobiernos, nuestras naciones, nuestros parlamentos, y sobre todo, entre nuestros pueblos», expresó.

En el encuentro enfatizó, además, que con ese país «tenemos una relación histórica», y recalcó que, en julio de este año, se cumplió el aniversario 50 del establecimiento de relaciones bilaterales.

Al respecto, recordó que el inicio de ese vínculo tiene una base fundamental de solidaridad, cariño, respeto y admiración, «porque la colaboración surgió cuando se desarrolló un proyecto educacional, mediante el cual niños de Santo Tomé y Príncipe vinieron a Cuba».

A partir de ese momento, se ha tenido una relación ininterrumpida y excelente, aseveró, pues ambas naciones mantienen una cooperación en ámbitos como la salud, la educación y la agricultura.

Díaz-Canel resaltó la importancia de fortalecer los lazos parlamentarios, y la disposición de seguir ampliando las relaciones políticas y económico-comerciales. «Pueden contar con Cuba para seguir ampliando estas relaciones», aseguró.

Por su parte, la Presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe hizo hincapié en la amistad que une a los dos países; y ofreció detalles sobre momentos de la agenda vivida durante casi una semana de trabajo en la Isla, en la cual se acercó a la obra de Martí y del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Se encontraban presentes en la cita, por la parte cubana, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; así como Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la ANPP; y otros funcionarios del Parlamento y la Cancillería.