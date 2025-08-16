Aproximadamente un 10 por ciento de las personas tienen alguna fobia específica. Las más frecuentes son a la sangre, a los animales, a volar, a espacios pequeños (claustrofobia). Estos distintos tipos de fobias son miedos excesivos que pueden resultar muy incapacitantes para algunas personas que ven limitada su libertad para tomar decisiones, por lo que se perjudica su calidad de vida.

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) identifica tres categorías diferentes de fobias:

fobias sociales: conocida como trastorno de ansiedad social, y se caracteriza por un miedo a situaciones sociales en las que una persona puede ser juzgada o avergonzada. Agorafobia: esta implica un miedo irracional y extremo a estar en lugares donde es difícil escapar. Puede implicar miedo a lugares concurridos, e incluso, a salir de casa. Fobias específicas: cuando las personas hablan de tener fobia a un objeto específico como serpientes, arañas o agujas.

DE LA RED. Abuelo, ¿por qué marcas a tu propio número todos los días? El nieto veía a su abuelo hacer algo extraño cada mañana. Se sentaba en su sillón, tomaba el teléfono antiguo, y marcaba… su propio número. Lo dejaba sonar unas cuantas veces… luego colgaba. ¿Abuelo, por qué haces eso?, preguntó un día intrigado. El anciano sonrió con tristeza: porque cuando tu abuela vivía solía llamarme todos los días a esta hora. Y aunque sé que ya no va a contestar nadie, marcar el número me hace sentir que todavía la estoy esperando. El niño se quedó callado. Al día siguiente, sin que el abuelo lo supiera, llamó al teléfono de la casa justo a esa hora. El abuelo levantó el auricular, temblando… Del otro lado, escuchó la voz más dulce del mundo: Hola, abuelito… solo quería que supieras que todavía hay alguien que piensa en ti a esta hora.

A veces, el amor no muere, solo cambia de voz. Y lo único que necesita para revivir es una llamada.

CURIOSIDADES SOBRE EL mundo que parecen falsas pero que son ciertas. Tener una sola zona horaria parece estar bien si el sol sale y se pone a la misma hora para todos. Sin embargo, mientras Beijing se prepara para irse a la cama a medianoche, la gente de Xinjiang está empezando a ver la puesta de sol. Esto es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que China es casi del tamaño de Estados Unidos, que tiene seis husos horarios. Curiosamente, China no siempre funcionó con la hora de Beijing. La hora estándar de Pekín no se estableció hasta 1949, una decisión del presidente Mao Zedong en nombre de la unidad nacional. Antes de eso, en 1912, había cinco zonas horarias reconocidas que estaban entre cinco horas y media y ocho horas y media por encima de la hora de Greenwich… El puente Golden Gate de San Francisco «habla». Este es uno de los hechos más novedosos del mundo. En junio de 2020, el puente Golden Gate de San Francisco comenzó a “hablar” sobre algunas modificaciones realizadas en las barandillas del carril bici. Literalmente. Los ciudadanos informaron de que escuchaban sonidos espeluznantes a varios kilómetros de distancia. Las autoridades municipales explicaron que se trataba de vientos fuertes que atravesaban las nuevas barandillas. El puente es más seguro para los usuarios cuando se enfrenta a una menor resistencia al viento. Por lo tanto, el sonido es una buena señal de que los fuertes vientos están pasando por el puente sin problemas.

Frase del día

La cura solamente existe si antes hubo herida

Melendi