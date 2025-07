El pentacampeón olímpico cubano Mijaín López recibió hoy el premio al Mejor Deportista Masculino del año 2024 en América, otorgado por la Sección Continental de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en francés).

De manos del presidente de la Federación de periodistas deportivos de las Américas, Carlos Julio Castellanos, le fue entregado el galardón a la leyenda de la lucha grecorromana en la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

El cubano pentacampeón olímpico Mijaín a López recibió hoy el premio al mejor atleta masculino de América en 2024, resultante de la votación organizada por la federación de periodistas deportivos del continente.#Cuba #DeporteCubano pic.twitter.com/Gtzr4e58Ia — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) July 3, 2025

América es parte de todos los resultados que obtuve en mi carrera deportiva, he sentido el amor de los latinoamericanos en cada participación internacional y siento un profundo agradecimiento con ellos, declaró a la Agencia Cubana de Noticias el natural del municipio de Herradura, de la occidental provincia de Pinar del Río. La distinción de mejor deportista americano masculino del año 2024 también premia una trayectoria de más de 30 años durante los que López cosechó, además, 10 oros mundiales e innumerables victorias en torneos continentales.

Mis primeros años en la élite de la lucha no tuvieron los resultados que mis entrenadores esperaban, pero la constancia, la entrega al deporte y no rendirme me permitieron hoy celebrar orgulloso lo que logré sobre los colchones, agregó Mijaín.

En el acto de premiación, el periodista colombiano Carlos Julio Castellanos expresó que Mijaín López representa un símbolo para América y para el deporte limpio, honesto y ejemplar.

Hoy no solo celebramos al campeón, sino al ser humano: Al hijo de esta tierra humilde y rebelde. Al hombre que nunca se rindió. Al ejemplo que encarna sacrificio, perseverancia y orgullo, agregó sobre el titular de la división de +130 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Con presencia de la prensa nacional e internacional y representantes del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, transcurrió la celebración por el legado deportivo y social de Mijaín.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, manifestó el orgullo de que la casa de los periodistas recibiera la entrega de la prestigiosa distinción conferida por la AIPS América.

La gimnasta estadounidense Simone Biles fue electa como mejor deportista femenina de 2024 en América, tras sus cuatro preseas en la cita múltiple de la capital parisina.

Filiales de 11 naciones del continente participaron en la votación para elegir a los más sobresalientes en cada sexo.

El objetivo principal de la AIPS es mejorar la cooperación entre las 164 organizaciones de prensa deportiva en el mundo, orientada a promover el deporte y defender el interés profesional de sus miembros.

Asimismo, fomenta valores como la amistad, solidaridad y los intereses comunes de los periodistas deportivos de todas las naciones, asegurando las mejores condiciones laborales de estos profesionales.

La AIPS funge como un organismo intermediario entre la prensa internacional, atletas y patrocinadores; igualmente coordina acciones conjuntamente con la Federación Latinoamericana y del Caribe de Periodistas Deportivos.