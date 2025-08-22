La impronta musical de Benny Moré, una de las figuras más descollantes de la cultura cubana, será recordada en Pinar del Río con un espectáculo artístico vísperas del aniversario 106 del natalicio del afamado artista.

“Él supo poner en lo más alto a la música popular cubana y dejó una huella imborrable por su carisma, por el sello personal que le imprimía a sus interpretaciones y bailes y por la manera única de dirigir su orquesta”, resalta Laura Acanda Sotolongo, productora y promotora cultural.

La velada en su honor está prevista este sábado, a las 2:00 p.m., en la casa de cultura Pedro Junco. Diversos artistas del territorio evocarán allí algunos de los temas más distintivos, de los muchos popularizados por el llamado Bárbaro del Ritmo.

La propuesta forma parte de las iniciativas del proyecto Te quedarás, que lidera Acanda Sotolongo, con el propósito de promover el legado artístico del afamado intérprete entre las nuevas generaciones como símbolo de cubanía.

Nacido en Santa Isabel de las Lajas, el 24 de agosto de 1919, Benny Moré es considerado un auténtico embajador de la música cubana en el mundo. Según reflexionan expertos, su capacidad para conectar con diferentes públicos, desde los barrios más humildes hasta los más exigentes escenarios, lo consolidó como un verdadero ícono.