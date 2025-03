El derecho pinareño Raidel Martínez ya se incorporó a los entrenamientos primaverales con su nuevo club Gigantes de Yomiuri, de la Liga Central, del exigente circuito profesional del béisbol en Japón.

«Me siento muy bien físicamente, y estoy enfocado en hacer todo lo que pueda para mantenerme saludable. Eso es lo más importante para poder avanzar en la temporada que se avecina», declaró Raidel a la prensa en una de sus primeras prácticas de pitcheo con la nueva franquicia.

Los periodistas y fotorreporteros quedaron impresionados con la velocidad sostenida de sus envíos. Pero también les llamó poderosamente la atención el empleo de una toalla para el calentamiento, algo que aprendió desde casa con el trabajo junto al profesor José Manuel Cortina.

«Ese ejercicio no es de ahora. Lo hacía en Cuba e igualmente con los Dragones de Chunichi. Uno mismo puede elaborar la toalla con sus propios medios. No hace falta comprarla», enfatizó el gigante pinareño.

Interrogado acerca de ese interés especial que pone en el entrenamiento de la mecánica de sus movimientos sobre el montículo, explicó que lo asume como un aspecto necesario de trabajo diario.

«Siempre me he enfocado en ese tema porque es primario para todos los lanzadores. Por trabajarlo tanto, he conseguido los resultados que me destacan», finalizó el astro de San Juan y Martínez en declaraciones ofrecidas en conferencia de prensa.

Raidel, quien en la campaña precedente impuso récord personal de salvamentos (43) con los Dragones de Chunichi, sobresalió con uno de los contratos más sustanciosos para la dotación de los Gigantes.

Shinnosuke Abe, mentor de los Gigantes, ya anunció que Martínez trabajará como cerrador en la contienda que se avecina, y bajará al «taponero» anterior, Taisei Ota, al octavo capítulo, para fortalecer aún más el diseño concebido para esa área.