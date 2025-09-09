Hoy estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde y hasta las primeras horas de la noche, cuando serán posibles algunos chubascos y tormentas eléctricas.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas en la tarde que estarán cercanas a los 33 grados Celsius, mientras que para la noche se esperan valores que fluctuarán alrededor de los 25 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar estará tranquila en ambos litorales, que se incrementará, al igual que la fuerza del viento en presencia de chubascos y tormentas eléctricas.