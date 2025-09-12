Pinar del Río, las temperaturas se mantendrán elevadas, que se harán sentir con mayor rigor en la tarde, con máximas cercanas a los 33 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior, mientras para el horario de la noche se resevan valores que fluctuarán alrededor de los 25 grados Celsius.

Amanecerá con algunas nubes y sol, que se incrementará a parcialmente nublado desde la mañana y se nublará en la tarde y hasta el anochecer, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo hacia zonas del interior y sur del territorio.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar estará tranquila en ambos litorales, que se incrementará al igual que la fuerza del viento en áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas.