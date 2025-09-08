Pinar del Río, amanecerá con poca nubosidad, llegando a parcialmente nublado desde el final de la mañana y se nublará durante la tarde y hasta el anochecer, con algunos chubascos y tormentas eléctricas.

Las temperaturas se mantendrán cálidas, con máximas en la tarde que estarán cercanas a los 33 grados Celsius, para descender en la noche a valores que fluctuarán alrededor de los 25 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar estará tranquila en ambos litorales, que se incrementará al igual que la fuerza del viento en los lugares donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas.